Les designers londoniens recherchent et trouvent de nouvelles affaires lors du premier événement à Milan – WWD

CRANER: Un groupe de marques a débarqué à Milan pour la première fois pour participer à l’événement London Show Rooms, et a déclaré que les affaires étaient dynamiques, compte tenu des circonstances post-COVID-19. Les London Show Rooms se déroulent généralement à Paris, mais le British Fashion Council a décidé de changer cette saison et d’inviter 11 marques au salon italien White Milano, qui s’est déroulé au Superstudio Più sur la Via Tortona.

Palmer Harding était l’une des marques participantes, et Levi Palmer a déclaré que les ventes lors de la vitrine étaient solides grâce à de nouveaux clients qui ne connaissaient pas la marque auparavant. Il a dit que Palmer Harding évolue aussi.

“Nous avons abandonné la sécurité – parce que tout le monde veut voir et acheter quelque chose de nouveau”, a-t-il déclaré, ajoutant que la marque avait conservé ses chemises sur mesure en coton. La fabrication se fait au Portugal et la marque cherche à accélérer la distribution depuis l’Europe, après le Brexit.

Vicky Chung de la marque de bijoux Completedworks a déclaré que Milan Show Rooms était une chance de « voir les gens en personne et de se reconnecter » après près de deux ans de fermeture. Elle montrait les créations de la directrice artistique de la marque Anna Jewsbury, fabriquées à partir d’argent recyclé, de verre et de résine biodégradable.

Les bijoux organiques étaient recouverts d’or 14 carats et certains comportaient des pierres de résine vert vif, avec des prix commençant à 125 livres.

Duran Lantink a également participé, montrant ses créations de luxe hybrides et espérant étendre son activité à la côte est des États-Unis. Il fait déjà affaire avec H. Lorenzo sur la côte ouest.

Lantink se spécialise dans le démantèlement de l’inventaire des créateurs à l’ancienne et dans sa transformation en pièces entièrement nouvelles. Il a été nominé pour le prix LVMH et a reçu la clé de l’entrepôt des Browns à Londres pour recycler les invendus en capsules spéciales.

Il a aidé des marques telles qu’Ellery à recycler les anciens stocks pendant le verrouillage, au lieu de produire de nouvelles collections, et a créé des pièces personnalisées pour Billie Eilish et Janelle Monáe.

London Show Rooms existe depuis 2008 dans le but de soutenir les opportunités de croissance commerciale pour les designers émergents. Parmi les autres designers qui ont participé à la vitrine milanaise figuraient Ahluwalia, Edward Crutchley, Saul Nash et Jordanluca.

Caroline Rush, PDG du BFC, a déclaré que l’organisation « s’est engagée à renforcer la mode britannique dans l’économie mondiale, et pouvoir aider les entreprises de créateurs à vendre leurs collections à Milan a été fantastique. Les talents britanniques de la mode sont connus pour leur créativité, leur innovation et leur entreprise responsable, et Londres produit certains des créateurs les plus passionnants au monde. Ce nouveau partenariat les a aidés à toucher de nouveaux publics et leur a donné l’opportunité de rencontrer un grand nombre d’acheteurs.