Les designs de casques de pilote F1 préférés de . en 2021 · .

Depuis que la FIA a assoupli les restrictions imposées aux pilotes qui changent de conception de casque tout au long de la saison de Formule 1 en 2020, les fans ont eu droit à une sélection vraiment éclectique de conceptions de leurs pilotes préférés.

Cette année n’a pas été différente, avec plus de 40 designs uniques sur la grille au cours des 22 courses de la saison.

Voici notre sélection des modèles de casques spéciaux les plus cool et les plus remarquables que les pilotes ont portés tout au long de la saison 2021.

Max Verstappen – Grand Prix de São Paulo

Le casque du Grand Prix de Sao Paulo 2021 de Max Verstappen Le casque du Grand Prix de Sao Paulo 2021 de Max Verstappen Le Brésil est une place de plus en plus importante pour le champion du monde 2021. En tant que nation d’origine de son partenaire, Verstappen a passé son Noël dans la nation sud-américaine après avoir remporté son premier titre de champion du monde. En novembre, il a célébré la culture colorée du Brésil avec ce design digne du carnaval.

Lewis Hamilton – Qatar, Arabie saoudite, Grands Prix d’Abou Dhabi

Le casque du Grand Prix du Qatar 2021 de Lewis Hamilton Le casque du Grand Prix du Qatar 2021 de Lewis Hamilton Lewis Hamilton s’est fait de plus en plus entendre en plaidant publiquement pour l’égalité sociale et contre l’injustice au cours des dernières saisons. Avant les trois dernières courses de la saison – toutes dans les pays du Moyen-Orient où l’homosexualité et le mariage homosexuel sont illégaux – Hamilton a adopté un casque avec le drapeau LGBTQ+ Pride en bonne place, y compris la symbologie inclusive intersexe conçue par l’artiste britannique Valentino Vecchietti.

Valtteri Bottas – Grand Prix d’Abou Dhabi

Le casque du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 de Valtteri Bottas Le casque du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 de Valtteri Bottas Valtteri Bottas a célébré sa 101e et dernière apparition au Grand Prix pour Mercedes avec ce design poignant présentant une série d’instantanés des moments forts de son passage de cinq saisons avec l’équipe. Le groupe en bas, y compris les emplacements vides pour ses réalisations avec l’équipe, a ensuite été rempli par Bottas et le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Sergio Perez – Grand Prix du Mexique

Le casque du Grand Prix de Mexico 2021 de Sergio Perez Le casque du Grand Prix de Mexico 2021 de Sergio Perez En route pour devenir le premier pilote de F1 mexicain à monter sur le podium de son Grand Prix à domicile, Sergio Perez a montré sa fierté nationale en incorporant le vert, le blanc et le rouge du drapeau tricolore mexicain sur son casque pour le tour de Mexico.

Carlos Sainz Jnr – Grand Prix d’Italie

Le design du casque du Grand Prix d’Italie 2021 de Carlos Sainz Jnr La conception du casque du Grand Prix d’Italie 2021 de Carlos Sainz Jnr Lors de son premier grand prix à Monza pour Ferrari, Sainz a rendu hommage à la patrie spirituelle de la Scuderia en combinant intelligemment les couleurs italiennes et espagnoles sur son casque pour le week-end.

Lando Norris – Grand Prix de Monaco

Casque Lando Norris 2021 Grand Prix de Monaco Casque Lando Norris Grand Prix de Monaco 2021 Lando Norris n’est pas étranger à la modification de la conception de son casque au cours de ses trois ans de carrière en F1. Parmi les nombreux qu’il a portés au cours de la saison, Norris a porté ce look d’inspiration rétro sur le podium lors du Grand Prix de Monaco.

Charles Leclerc – Grand Prix de France

Casque Charles Leclerc Grand Prix de France 2021 Casque Charles Leclerc du Grand Prix de France 2021 À ses débuts en karting, Charles Leclerc courait avec un design inspiré du super-héros de la toile, Spiderman. Au Paul Ricard, Leclerc a décidé de courir avec un design rétro et a de nouveau présenté le motif de la sangle sur son casque.

Daniel Ricciardo – Grand Prix des États-Unis

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Daniel Ricciardo Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo n’a pas caché sa profonde admiration pour la légende de NASCAR Dale Earnhardt et a couru cette conception au Grand Prix des États-Unis à Austin qui était presque une copie conforme du schéma de peinture noir Goodwrench emblématique de l’Intimidator .

Pierre Gasly – Grand Prix de France

Le casque du Grand Prix de France 2021 de Pierre Gasly Le casque du Grand Prix de France 2021 de Pierre Gasly Sans Grand Prix de France en 2020 en raison de l’impact de la pandémie, Gasly a célébré le retour de son grand prix à domicile en 2021 en utilisant ce design d’inspiration tricolore qui complimentait très intelligemment le bleu marine AlphaTauri.

Sebastian Vettel – Grand Prix de Turquie

Le casque du Grand Prix de Turquie 2021 de Sebastian Vettel Le casque du Grand Prix de Turquie 2021 de Sebastian Vettel Sebastian Vettel n’a pas hésité à se préoccuper des problèmes environnementaux au cours de la saison 2021 et a régulièrement porté sa passion pour la durabilité sur ses conceptions de casque tout au long de la saison. Ce look sur le thème de l’océan était remarquable alors que Vettel a encouragé les fans à réfléchir à la façon dont ils peuvent prévenir la pollution des océans.

Yuki Tsunoda – Grand Prix des États-Unis

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Yuki Tsunoda Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Yuki Tsunoda, Yuki Tsunoda, a malheureusement raté la course devant ses fans à domicile lors de sa saison recrue lorsque le Grand Prix du Japon a été annulé en raison de complications causées par Covid. Il a cependant utilisé cette jolie conception qu’il avait l’intention de courir à Suzuka à Austin à la place.

George Russell – Grand Prix d’Abou Dhabi

Le casque de George Russell, Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 Le casque de George Russell, Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 Après trois saisons avec Williams pour commencer sa carrière en Formule 1, George Russell passera chez Mercedes pour 2022. Pour commémorer sa dernière course avec l’équipe, le personnel de Williams a signé le casque de Russell avec des messages de remerciements et bons voeux pour l’avenir.

Kimi Raikkonen – Grand Prix d’Abou Dhabi

Le casque de Kimi Raikkonen, Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 Lors de son 349e et dernier départ en Grand Prix, Kimi Raikkonen a bouclé la boucle en adoptant un design de casque inspiré de celui qu’il avait porté avec Sauber lors de sa première saison avec l’équipe 20 ans auparavant.

Antonio Giovinazzi – Grand Prix Émilie-Romagne

Le casque du Grand Prix d’Émilie-Romagne 2021 d’Antonio Giovinazzi Le casque du Grand Prix d’Émilie-Romagne 2021 d’Antonio Giovinazzi En trois saisons complètes en Formule 1, Antonio Giovinazzi a eu le privilège de courir six fois dans son Italie natale. Il a marqué la course de cette année à Imola avec son design attrayant et astucieux.

Mick Schumacher – Grand Prix de Belgique

Le design du casque du Grand Prix de Belgique 2021 de Mick Schumacher Le design du casque de Michael Schumacher en 1994 Mick Schumacher a rendu hommage à l’héritage de son père Michael en F1 à Spa-Francorchamps en adoptant le même design que celui utilisé par le septuple champion du monde lors de ses débuts en F1 sur le circuit 30 ans auparavant.

Nikita Mazepin – Grand Prix d’Abou Dhabi

Le casque du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 de Nikita Mazepin Le casque du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 de Nikita Mazepin Le design final de cette liste était malheureusement le seul à ne pas être couru. Le design frappant du casque en or de Nikita Mazepin était sa vedette de la saison, mais il a été contraint de manquer la dernière course de l’année après avoir renvoyé un test Covid positif après la séance de qualification de samedi.

