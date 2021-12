Les designs du supposé Xiaomi 12 sont filtrés et les modules de caméra seraient tout sauf normaux | La technologie

La conception de l’arrière des caméras du nouveau Xiaomi 12 a été divulguée et il semble qu’elles arriveront avec certains modules qui ont semé la confusion parmi les utilisateurs.

Xiaomi semble avoir de nouveaux téléphones dans le four. Ces appareils seraient les Xiaomi12, 12 Pro et 12 Ultra. Les attentes placées sur ces appareils sont élevées. Et, est-ce que le constructeur asiatique nous a habitués à un certain niveau avec ses appareils haut de gamme. Bien entendu, les premières images divulguées n’ont pas convaincu les utilisateurs.

Et, est-ce que ce qui a fui jusqu’à présent, ce sont les supposés couvercles qui conviendraient aux nouveaux terminaux Xiaomi haut de gamme. Ces caches servent à nous donner une idée de ce que l’on va trouver au dos des appareils, allez, pour connaitre la disposition des caméras.

Tout pourrait être le plus normal, mais avec Xiaomi, ce n’est généralement pas rempli. Ce que nous voyons dans le cas du supposé Xiaomi 12, c’est qu’il arriverait avec un grand appareil photo principal, deux appareils photo auxiliaires et le module pour le flash LED bicolore. Dans le cas de la version Pro, la mise en page serait la même.

Le terminal perturbateur serait le Xiaomi 12 Ultra, cet appareil aurait un module caméra vraiment étrange. En fait, il serait complètement circulaire et serait plein de découpes pour faire place à différents éléments. Cela pourrait, avec beaucoup d’imagination, être normal, mais il y a beaucoup de trous.

Et, est-ce que la disposition des caméras du Xiaomi 12 Ultra a peu de sens à l’œil et sans savoir ce qui se passera à l’intérieur de chacun de ces espaces. Ce que nous pouvons dire ou imaginer, c’est que la caméra principale sera située dans le cercle central et que trois autres caméras l’entoureront, en plus d’un certain type de capteur et du flash LED bicolore.

Il faudra attendre que Xiaomi lance officiellement les appareils pour connaître tous les tenants et aboutissants de ce module caméra. Pour le moment, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre les fuites suivantes et la date de sortie, ainsi que l’appareil dans son intégralité.