Les designs supposés des Samsung Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra sont filtrés en images réelles | La technologie

La dernière fuite révèle le design des nouveaux terminaux Samsung, tels que le Galaxy S22, le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Note. Bien sûr, pour connaître les détails, nous devrons attendre le lancement.

En principe, le lancement des nouveaux terminaux Samsung approche à grands pas. Et, est-ce que la firme sud-coréenne semble déjà avoir sur la plaque de cuisson ses nouveaux appareils de la famille Galaxy S. Ces smartphones marquent généralement le point de départ pour le reste des équipements haut de gamme.

Cette année, nous avons rencontré les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra. Les trois appareils sont toujours d’actualité et ont des fonctionnalités qui permettent de projeter leur durée dans le temps, mais les rénovations seraient à venir et ils le feraient de manière différente.

Ce qui se passe, c’est que cette année Samsung a dit au revoir à la famille Note, cette décision pourrait être motivée par le fait que, désormais, le plus grand terminal de la famille Galaxy S deviendrait le nouveau Note. Les dernières rumeurs suggèrent que le nom de famille Ultra disparaîtrait au profit de ces nouveaux descendants.

Maintenant, ce qui a été divulgué, c’est la conception des supposés Samsung Galaxy S22, S22 Plus et S22 Note. Ces images doivent être prises avec une certaine prudence et, jusqu’à ce que Samsung révèle les derniers détails de ces appareils, tout doit être considéré comme une fuite de plus.

Ce que l’on peut voir sur ces images, ce sont les trois téléphones portables ensemble, ils ne sont pas fonctionnels et, ce sont les modèles typiques utilisés dans les magasins afin que les utilisateurs se fassent une idée de la taille des appareils en main ou , par exemple, sachent les finitions.

Ce que l’on peut voir sur ces images, c’est qu’elles auraient des conceptions d’appareils photo quelque peu différentes de celles de leurs prédécesseurs. Le Samsung Galaxy S22 Note serait celui qui changerait le plus à cet égard, puisqu’il aurait un module caméra dont pratiquement rien ne dépasserait du corps de l’appareil.

Les Samsung Galaxy S22 et S22 Plus conserveraient le même type de module caméra, bien que cette fois les couleurs de cette zone seraient quasiment identiques à celles de l’arrière. Il faudra attendre que Samsung dévoile les appareils pour connaître les détails et les tenants et aboutissants de ces trois appareils.