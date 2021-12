Les dessins animés Sonic The Hedgehog des années 90 accélérant sur Blu-ray

Image : DIC / SEGA

Bien que Sonic se soit frayé un chemin sur nos écrans pour la première fois en 1991, il n’a eu de voix qu’en 1993 – en Les aventures de Sonic le hérisson, un dessin animé destiné aux enfants. Et, parce que c’était dans les années 90, cette voix était fournie par nul autre que Jaleel White, alias Urkel de Affaires de famille, qui a également repris le rôle épineux dans d’autres dessins animés de Sonic.

Discotek Media a annoncé que les 65 épisodes d’Adventures of Sonic the Hedgehog arriveront sur Blu-ray en février 2022. Ce n’est pas vraiment nouveau – le dessin animé est sorti plusieurs fois sur DVD au fil des ans – mais c’est la première fois qu’il apparaîtra sur Blu-ray, avec un son stéréo et de nouveaux extras. Ces extras comprennent :

Le spécial saisonnier « Sonic Christmas Blast » Le pilote non diffusé, avec Jim Cummings dans le rôle du Dr Robotnik (dont vous reconnaissez peut-être la voix comme Tigrou) Se précipite pour le premier épisode Commentaires de Milton Knight, l’un des artistes de la série Art de l’emballage original Publicités originales Art galerie avec « art de production rare » Légendes pour les malentendants

Un clip du pilote Sonic ! pic.twitter.com/yva4w7Za7O— 💿Discotek Media (@discotekmedia) 14 décembre 2021

Malheureusement, l’émission originale a été diffusée en définition standard, donc Discotek n’a pu recréer que la résolution 480p de l’original. Cependant, les 65 épisodes (plus les extras) ont été compressés sur deux disques pour la nouvelle édition Blu-ray, avec audio stéréo ! Maintenant, vous pouvez avoir Sonic dans les deux oreilles.

Le saisirez-vous comme un, euh, cadeau de la Saint-Valentin ou comme cadeau de Pâques ? Ou pensez-vous que le dessin animé était un peu ringard? Faites le nous savoir dans les commentaires!