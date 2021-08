Les dessins de tatouage de Jake Paul vs Tyron Woodley révélés avec un perdant qui devrait subir un forfait de pari immédiatement après la défaite, car l’artiste sera au bord du ring

in

Jake Paul et Tyron Woodley ont maintenant vu les dessins de tatouage parmi lesquels le perdant de leur combat ce week-end devra choisir.

Le 3-0 YouTuber devenu boxeur devrait avoir son quatrième combat professionnel ce week-end contre l’ancien champion des poids welters de l’UFC.

Esther Lin/SHOWTIME

La paire a accepté un pari de tatouage

Lors de leur première conférence de presse le mois dernier, Jake a fait monter les choses d’un cran en faisant un pari avec Woodley qui aura des conséquences durables pour le perdant.

« Faisons un nouveau pari maintenant », a-t-il commencé.

« Si je te bats, tu dois te faire tatouer ‘I love Jake Paul’, mais si tu me bats, je me fais tatouer ‘I love Tyron Woodley’, et tu dois le publier sur ton fil Instagram.

« Accord ou pas ? Êtes-vous confiant ou non? Ce gars n’a aucune putain de confiance.

Il existe trois options de conception différentes qui peuvent être adaptées en fonction de celui qui perd

Woodley a demandé à la presse présente s’il devait ou non accepter le pari : « Vous pensez tous que je devrais le faire ?

Il s’est ensuite tourné vers Jake et a répondu : « Bet. Accord.”

Le couple l’a officialisé en se serrant la main.

Maintenant, avec le combat imminent, Jake est loin d’avoir oublié cet accord.

C’est peut-être l’option la plus subtile

Aucun des deux hommes ne voudra se réveiller avec un nouveau tatouage lundi matin

Au lieu de cela, il a enrôlé le tatoueur Tatu Baby pour être aux premières loges du concours.

Elle sera prête à encrer le perdant au lendemain de leur défaite.

Elle a posté les dessins sur sa page Instagram et a déclaré: “Jake Paul et Tyron Woodley se disputent ce dimanche et comme vous l’avez peut-être entendu, le perdant doit se tatouer” Jake / Tyron “.

« Eh bien, Jake Paul m’a contacté et je m’envole pour Cleveland pour tatouer le perdant.

« Nulle part où courir, nulle part où se cacher. Le perdant en obtient un encré.