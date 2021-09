Les destinations de commerce électronique sont désormais en concurrence avec les réseaux de médias sociaux et les OTT : rapport

Il existe actuellement 1103 applications de commerce électronique les plus utilisées en Inde

La pandémie de Covid-19 a stimulé l’adoption du commerce électronique en Inde. Fait intéressant, la majorité des personnes interrogées faisant des achats en ligne ont essayé au moins deux nouveaux sites/applications de commerce électronique au cours de l’année écoulée, a révélé le rapport intitulé « L’essor et l’essor du commerce électronique en Inde » de la division Insights de Tonic Worldwide, GIPSI. L’augmentation a été menée par plusieurs catégories telles que le commerce social, le commerce de conversation, le petit commerce local, le commerce de livraison, le commerce vidéo, le commerce durable, le commerce d’épargne, le commerce de cadeaux, le commerce des créateurs, entre autres.

Selon le rapport, il existe actuellement 1103 applications de commerce électronique les plus utilisées en Inde et les applications d’achat ont aujourd’hui capturé les écrans d’accueil mobiles et se sont classées dans les quatre premières catégories de la liste des applications mobiles les plus utilisées en Inde, en 2021. Chaque mois, environ 6 20 000 recherches ont lieu pour le commerce social, augmentant de mois en mois. L’Indien moyen passant aujourd’hui environ 2,25 heures sur les réseaux sociaux par jour, le commerce est désormais devenu un contenu.

Fait intéressant, environ 54% des recherches de produits ont lieu sur Amazon, les répondants attribuant la même chose, plutôt que d’utiliser un moteur de recherche. De plus, il y a une augmentation de l’expérience dans le commerce électronique. « Aujourd’hui, des chatbots, des vidéos en direct, du commerce de conversation aux fonctionnalités de RA, les options sont nombreuses. L’inclination vers le commerce conversationnel est en augmentation, avec une augmentation de 79% des conversations menées par l’industrie sur le décodage du commerce conversationnel et les technologies impliquées », ajoute le rapport.

De plus, les destinations e-commerce sont désormais en concurrence avec les réseaux sociaux et les OTT, les clients passant de plus en plus de temps sur ces destinations shopping. Bientôt, cette expérience reproduira les centres commerciaux – avec la possibilité de regarder des films, de faire des achats et de commander de la nourriture, le tout dans un « centre commercial électronique ».

De plus, les plates-formes visuelles connaissent une énorme augmentation sur toutes les plates-formes. Par exemple, la préférence pour le « shopping Instagram » domine, suivie de Facebook, Youtube et Pinterest. Il y a aussi une forte inclinaison vers le shopping sur Pinterest, avec une croissance de 799%. Menées par le phénomène de l’économie des créateurs, les avis sur le commerce électronique sont également déterminés par les avis et les recommandations des créateurs de médias sociaux qui peuvent faire ou défaire les marques sur le numérique. Il y a eu une augmentation de 1447% des conversations, avec un sentiment trois fois positif et 25 000 autres conversations spécifiquement sur les avis et les recommandations sur les destinations de commerce électronique.

Le boom du petit commerce a connu une immense croissance avec les créateurs, les entreprises à domicile et les magasins locaux qui ont en outre mis leur expérience de consommation entièrement en ligne, avec une augmentation de plus de 155% de l’adoption des catalogues Whatsapp et de plus de 46% des téléchargements d’applications Shopify. Cet espace florissant a enregistré plus de 1,5 million de recherches sur des sujets liés à la création ou à la mise en place de sites Web de commerce électronique, d’outils gratuits et de requêtes connexes. En outre, il y a eu une croissance de plus de 73% des utilisateurs actifs mensuels des acteurs de la livraison hyperlocale populaires depuis le début de 2021 – jusqu’à maintenant. De plus, il y a eu une montée de «l’éco-activisme» dans le commerce électronique, avec une augmentation de plus de 50 % des conversations sur le sujet et en particulier de 8 33 000 conversations sur les emballages écologiques et durables, ce comportement d’achat conscient est désormais activé. la hausse.

« Qui savait que le plus grand obstacle ‘les achats sans contact’ deviendrait le plus grand déclencheur de l’essor du commerce électronique. Avec des données abondantes, il n’y a pas de retour sur les raisons d’adopter le commerce sur le numérique. Les tendances sont accessibles à tous, mais les marques qui identifient les courants sous-jacents auront un avantage. Notre rapport GIPSI s’adresse à tous ceux qui roulent, envisagent ou craignent l’essor du commerce électronique », a déclaré Anjali Malthankar, directeur de la stratégie nationale, Tonic Worldwide.

Pour Unmisha Bhatt, directrice de la stratégie et directrice – Inde et région MENA, Tonic Worldwide, au cours de la dernière année et demie, le commerce électronique et la numérisation ont changé la donne pour plusieurs entreprises de toutes tailles. « Dans un effort pour accélérer leur activité, le rapport d’analyse du commerce électronique de GIPSI se concentre sur les moyens d’obtenir une croissance plus élevée en adoptant les meilleures pratiques », a déclaré Bhatt.

Lire aussi : Nippon India Mutual Fund nomme Liqvd Asia pour gérer le mandat intégré des médias sociaux et du marketing conversationnel

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.