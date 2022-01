Les destinations de transfert d’Erling Haaland évaluées comme l’attaquant prêt pour un déménagement estival à succès avec Manchester United, Liverpool, Man City, le Real Madrid et Barcelone, tous liés

Erling Haaland est l’un des plus grands noms du football mondial en ce moment et la spéculation sur les transferts qui l’entoure ne fera que s’intensifier dans les semaines et les mois à venir.

L’attaquant de 21 ans n’est au Borussia Dortmund que depuis deux ans mais a déjà marqué 76 buts en seulement 74 matchs.

.

Haaland est mortel devant le but et a marqué 76 buts pour Dortmund

Dortmund voudra désespérément qu’il reste et même s’il a un contrat jusqu’en 2024, ils seront impuissants à l’empêcher de partir.

C’est à cause d’une clause de libération de 68 millions de livres sterling dans ce contrat, qu’ils ont acceptée lorsqu’ils l’ont signé de Red Bull Salzburg.

Presque tous les meilleurs clubs d’Europe réclament la signature de Haaland et il est facile de comprendre pourquoi.

Bien que les frais de transfert soient relativement bas pour un joueur de sa qualité, le coût réel de son transfert sera beaucoup plus élevé si l’on tient compte de ses exigences salariales déclarées, qui dépasseraient 500 000 £ par semaine.

À 6 pieds 4 pouces, il est grand et puissant avec la capacité de dévaster n’importe quelle défense autour – et a un œil incroyable pour le but.

.

L’avenir de Haaland pourrait bientôt être décidé avec les meilleurs clubs réclamant de le signer

Ici, talkSPORT.com examine les principaux candidats pour le signer et celui qui lui convient le mieux.

Manchester United

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Haaland peut être attiré par la perspective de rejoindre le club de Manchester, mais aussi quelques inconvénients.

Le club est actuellement dirigé par Ralf Rangnick, par intérim, et c’est lui qui l’a amené au Red Bull Salzburg depuis Molde.

L’ancien coéquipier de Haaland, Jadon Sancho, est également au club et le couple a eu une relation brillante.

Sancho a peut-être eu du mal jusqu’à présent, mais ils aimeraient sans aucun doute jouer ensemble dans la même équipe.

Avec Mason Greenwood et Marcus Rashford également dans l’équipe, il y a le potentiel de construire une équipe solide pour l’avenir.

.

Haaland est de bons amis avec l’attaquant de Manchester United Sancho

Un club de la stature de United serait probablement en mesure de payer son salaire, tout en aidant sans aucun doute à développer sa marque personnelle.

Mais United est une équipe en crise en ce moment et a un vrai combat à mener pour obtenir le football de la Ligue des champions.

Haaland peut avoir besoin de beaucoup de conviction pour les rejoindre s’ils manquent.

Cristiano Ronaldo est également toujours au club, ce qui signifie qu’il aurait également quelqu’un d’autre avec qui rivaliser sur le front des buts.

Liverpool

Si Haaland veut rejoindre un club où il disputera immédiatement les titres de champion et les ligues des champions, alors Liverpool pourrait être un lieu d’atterrissage idéal.

Les Reds ont remporté le trophée il y a deux saisons, alors qu’ils ont atteint la finale l’année précédente, et sont également de récents vainqueurs de la Premier League.

Il y a des doutes sur l’avenir de Mohamed Salah car il n’a pas encore signé de nouveau contrat avec le club, ce qui pourrait ouvrir la porte à une nouvelle superstar.

Même si Salah reste, il jouera dans les trois premiers aux côtés de Haaland et Mane rivaliserait avec n’importe quelle attaque dans le football mondial.

getty

Liverpool a été lié à Haaland mais un nouvel accord pour Salah pourrait être une priorité

Les Reds pourraient avoir une décision à prendre cet été sur l’opportunité de poursuivre l’attaquant et de céder à ses énormes revendications salariales, ou de faire du maintien de Salah leur priorité absolue.

Mais à quelle fréquence un talent générationnel comme Haaland arrive-t-il sur le marché ?

Ville d’homme

Comme Liverpool, City serait prêt pour que Haaland se lance dans un défi pour les trophées.

L’équipe de Pep Guardiola est sans doute la meilleure d’Europe en ce moment et a un poste vacant à l’avant-centre.

Sergio Aguero n’a jamais été remplacé cet été, bien qu’ils n’aient pas du tout lutté pour marquer des buts cette saison.

Twitter

Haaland a grandi en Angleterre pendant que son père jouait pour Leeds et Man City

Il ne fait aucun doute que City pouvait se permettre son prix et ses exigences salariales et que le style de jeu pourrait lui convenir parfaitement.

Avec Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Phil Foden, Bernardo Silva et Riyad Mahrez qui lui donnent tous le ballon, il a la chance de marquer un nombre obscène de buts.

Son père, Alf-Inge, a également joué pour le club et peut être d’une grande aide pour le signer.

Cependant, City pourrait toujours s’intéresser à Harry Kane, ce qui pourrait faire échouer tout accord pour l’amener dans la moitié bleue de Manchester.

Chelsea

Les Blues ne devraient vraiment pas figurer sur la liste étant donné qu’ils ont dépensé près de 100 millions de livres sterling pour un attaquant l’été dernier.

Romelu Lukaku était leur signature de marque de l’Inter Milan et ils ne devraient avoir aucun problème dans ce département.

Mais l’attaquant belge est entré et sorti de l’équipe et son interview controversée a peut-être envenimé sa relation avec Chelsea.

Bild rapporte que l’incident de cette semaine pourrait avoir un impact sur leur poursuite de Haaland.

GETTY

Les commentaires de Lukaku ont peut-être ouvert la porte à Haaland pour rejoindre Chelsea

Bien que Lukaku se soit excusé, des doutes peuvent commencer à s’installer et il reste à voir si les fans pardonneront et oublieront si facilement.

Chelsea a sans aucun doute les moyens financiers de conclure un accord pour Haaland, mais si Lukaku reste, il est difficile de voir comment ils s’intégreraient tous les deux dans la même formation.

Hormis la présence de Lukaku, Stamford Bridge serait une perspective attrayante avec un entraîneur de haut niveau en Thomas Tuchel aux manettes.

Les Blues ont également une surabondance de jeunes talents offensifs qui peuvent lui offrir de nombreuses opportunités devant le but.

Chelsea continue d’investir dans la plupart des fenêtres de transfert et offrira également à Haaland des opportunités de remporter des titres.

Real Madrid

Madrid aime une signature Galatico et Haaland pourrait être leur affiche pour la nouvelle génération de stars.

Ce fut une période de transition après le départ d’un certain nombre de légendes du club ces dernières saisons comme Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos.

Karim Benzema a 34 ans, mais toujours aussi bon, et ils chercheront à signer des stars pour maintenant et pour l’avenir.

Madrid peut offrir à Haaland la gravité qu’il mérite peut-être et il y a dans ses rangs de jeunes joueurs passionnants avec lesquels il peut grandir.

.

Mbappe a également été poursuivi par le Real Madrid, comme Haaland

Le club espagnol a également été fortement lié à Kylian Mbappe, qui est agent libre cet été, et pourrait être contraint de choisir entre les deux.

L’expiration des contrats de Gareth Bale, Isco et Marcelo sont susceptibles de libérer de l’espace salarial pour signer l’un ou l’autre.

Benzema ne va nulle part et il devra peut-être se battre pour des buts aux côtés de l’attaquant français s’il rejoint.

Haaland serait un bon choix pour le Real Madrid, mais Florentino Perez ne s’entend pas bien avec l’agent du joueur Mino Raiola et cela peut s’avérer une pierre d’achoppement.

Barcelone

Les rivaux de Madrid, le Barca, ne resteront pas les bras croisés pendant qu’ils vont signer un certain nombre de grandes stars.

La poursuite de Haaland pourrait enflammer la rivalité amère entre les deux clubs, les deux étant tombés en ébullition au cours de la dernière année.

Ils ont raté la Liga à l’Atletico Madrid et ont même fait abandonner le Barça de la Ligue des champions à la Ligue Europa.

.

Laporta dit que Barcelone est «de retour» et veut signer Haaland

La légende du club Xavi a été embauchée et a déjà signé Ferran Torres de Man City.

Maintenant, ils voudront un grand nom pour annoncer leur nouvelle ère et Haaland pourrait être l’homme qu’ils recherchent.

Le président Joan Laporta sera agressif sur le marché des transferts en essayant l’attaquant norvégien.

Mais le gros problème en ce moment avec le Barça, c’est l’argent. Ils n’en ont pas beaucoup.