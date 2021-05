Les destroyers Zumwalt sont les premiers à lancer des missiles Mach 17

12/05/2021 à 09h08 CEST

SPORT.es

La marine des États-Unis a déclaré qu’elle ajouterait armes hypersoniques à sa dernière classe de destroyers d’ici 2025. Les destroyers furtifs de classe Zumwalt, caractérisés par leurs arcs en forme de couteau et leur forme angulaire, ajouteront le système de missile Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) tout en éliminant leurs canons à longue portée controversés. Le résultat sera un trio unique de navires de guerre capables de frapper des cibles à des milliers de kilomètres de distance dans les minutes suivant le lancement.

Les Zumwalt, que le Pentagone a proposé pour la première fois au début des années 2000, ils étaient censés être parmi les navires de guerre les plus capables jamais construits. En tant que premiers navires de guerre fabriqués aux États-Unis, armés de deux canons avancés de 155 millimètres et conçus de fond en comble pour minimiser leur signature radar, les 32 destroyers de la classe Zumwalt pourraient se faufiler jusqu’au rivage et déchaîner un barrage de projectiles guidés avec de longs- précision de la plage.