Les détaillants cherchent à recruter du personnel avant la ruée des Fêtes avec une pénurie de travailleurs

My Secret Stash à Traverse City, Michigan, est à court de personnel avant la ruée des vacances. La propriétaire Karen Hilt se prépare pour une bonne saison de magasinage.

Avec l’aimable autorisation : mon attache secrète

Karen Hilt possède My Secret Stash à Traverse City, Michigan, qui vend au détail des produits d’artistes et de vendeurs locaux, et les affaires sont en plein essor. Hilt se sent optimiste quant à la saison des vacances à venir, à tel point qu’elle se prépare à ouvrir un deuxième emplacement.

Mais comme de nombreux propriétaires de petites entreprises, elle est confrontée à une pénurie de main-d’œuvre continue et la dotation en personnel du nouveau magasin reste un défi.

Un récent sondage de la Fédération nationale des entreprises indépendantes a révélé que près de la moitié des propriétaires interrogés connaissaient des problèmes de dotation importants ou modérés.

« Entre les deux sites, j’en ai six et j’aimerais avoir 10 ou 12 travailleurs. Cela me rendrait beaucoup plus heureux », a déclaré Hilt.

Pour prendre le relais, elle a ajouté: « Je travaille à peu près sept jours par semaine, matin, midi et soir. »

Les perspectives de ventes optimistes de Hilt sont reprises par la National Retail Federation, qui s’attend à une saison fulgurante, avec des ventes en novembre et décembre qui devraient augmenter entre 8,5% et 10,5% pour un total compris entre 843,4 et 859 milliards de dollars de ventes. La projection dépasse les chiffres de l’année dernière et marquerait un nouveau record historique, alors même qu’un triple coup dur de pénuries de main-d’œuvre, de problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’inflation frappe les entreprises à l’échelle nationale.

« Si les détaillants peuvent garder des choses sur leurs étagères et que les expéditeurs peuvent faire livrer les marchandises au domicile des gens d’ici Noël, ce sera vraiment une année record pour les dépenses de vacances », a déclaré Jack Kleinhenz, économiste en chef à la NRF, qui a noté le Le problème de personnel touche non seulement les détaillants dans les magasins et en ligne, mais aussi dans la chaîne d’approvisionnement.

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de travailleurs pourraient mettre un frein à la fête. Selon la NFIB, 48% des petites entreprises déclarent que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont un impact significatif. Parmi ceux qui comptent sur les ventes de vacances pour une part importante de leurs revenus annuels, 38 % prévoient que de telles pénuries auront un impact sur les ventes.

« Nous constatons une pénurie de travailleurs dans la distribution et l’entrepôt. Cela tient en partie au moment où les produits, même du port, sont acheminés jusqu’au moment où ces produits entrent dans une zone de distribution et d’entrepôt. Ils jonglent avec les heures , ils jonglent avec les gens et les gens travaillent de longues heures », a déclaré Kleinhenz.

Les offres d’emploi dans le commerce de détail ont atteint 1,3 million en août selon les données du Bureau of Labor Statistics, et Challenger, Gray & Christmas projette que 700 000 travailleurs seront embauchés cette saison. Le secteur de la vente au détail a créé 35 000 emplois en octobre selon le BLS. Amazon, Target et Walmart et d’autres recherchent des centaines de milliers de travailleurs et des salaires d’appoint, offrant des primes et plus encore à recruter.

Under Armour, basé à Baltimore, a déclaré qu’il entrait dans la saison des vacances avec plus de coéquipiers qu’il n’en avait eu ces dernières années dans ses magasins de détail. L’entreprise a embauché 1 000 travailleurs saisonniers et recherche 1 000 travailleurs supplémentaires à recruter au cours des prochains mois.

UA crédite un nouveau programme incitatif en magasin pour tous les employés du commerce de détail, saisonniers, à temps plein et à temps partiel, qui permet des primes mensuelles pouvant équivaloir à 8 % ou plus de leur salaire net, en plus d’une prime de 15 $ par an. salaire de départ de l’heure, en hausse de 10 $ l’heure cet été, à son succès en dotation jusqu’à présent.

« Nous sommes dans l’un des environnements les plus compétitifs que nous ayons vu depuis très longtemps, en particulier dans les magasins de détail. Je pense que notre décision plus tôt dans l’année d’augmenter ce salaire de départ de 10 $ à 15 $, nous a certainement aidé à obtenir avant l’embauche pour les vacances dans laquelle nous sommes en ce moment », Stephanie Pugliese, présidente de l’UA pour les Amériques.

« La saison des fêtes est toujours une grande période de pointe pour tout détaillant à embaucher et s’assurer que nous avons suffisamment de coéquipiers pour satisfaire la demande des consommateurs, c’est vraiment un investissement à long terme que nous avons dans le talent de notre entreprise. Nous avons construit nos plans autour d’investir dans ce talent à l’avenir. »

De retour dans le Michigan, Hilt a déclaré qu’elle n’était pas à l’abri du hoquet de la chaîne d’approvisionnement qui se répercutait dans l’industrie, mais comme les grands détaillants sont confrontés à un manque de produits, elle s’est positionnée pour réussir en vendant des produits locaux comme des plantes d’intérieur. Les ventes de plantes ont vraiment décollé pendant la pandémie, les clients confinés à domicile cherchant à embellir leur environnement – ​​et leurs réunions zoom.

« Nous dépassons définitivement nos projections des années précédentes et nos clients sont satisfaits. Nous aimons que tout le monde se concentre sur les achats locaux », a déclaré Hilt. « Je n’ai pas beaucoup de produits accrochés sur un navire où que ce soit. »

Pourtant, elle paie bien au-dessus du salaire minimum et offre des avantages supplémentaires comme des déjeuners gratuits aux travailleurs. Et surtout, elle espère que de petits changements contribueront à améliorer l’expérience client face à la pénurie de personnel.

« J’ai l’impression qu’il y a des citrons et faisons tout un tas de limonade », a déclaré Hilt. « Faire venir certaines personnes faire le stock avant ou après la fermeture, car si nous le faisons quand nous sommes ouverts, cela nuit à l’expérience de nos clients qui sont devant nous, qui ont pris le temps de sortir et de faire du shopping amusant. Ils veulent que nous soyons présents pour eux, alors nous essayons juste d’être un peu plus créatifs. «

Betsy Spring de CNBC a contribué à cette histoire.