Les détaillants de bijoux optimistes alors que les ventes s’améliorent

«La demande d’or de l’Inde de janvier à mars 2021 a augmenté de 37% pour atteindre 140 tonnes grâce au confinement de Covid et au sentiment positif après le début du programme de vaccination. Cela a donné un aperçu de la force sous-jacente de résurgence de l’or lorsque nous apprenons à vivre avec Covid », a-t-il déclaré.

Les détaillants de bijoux sont optimistes quant aux perspectives du second semestre de l’année avec des ventes en avril et mai meilleures par rapport à la même période l’année dernière. Les commerçants s’attendent également à ce que le poinçonnage obligatoire augmente la part des entreprises organisées.

Ahammed MP, président de Malabar Gold & Diamonds, a de solides perspectives pour la banque fiscale sur les attentes d’une forte reprise économique. « Les ventes ont été impactées entre la dernière semaine d’avril et mai. Cependant, avec la réouverture progressive tout en respectant les restrictions et les avis sanitaires, les ventes dans certaines régions ont connu une amélioration en juin. Au T1FY22, les ventes ont augmenté de 93% par rapport aux ventes du T1FY21. »

« Avec le gouvernement et les experts de la santé mettant en place diverses mesures, nous sommes convaincus que la troisième vague attendue pourrait ne pas nous affecter aussi gravement que la deuxième. Nous avons vu plus de 100 jours de contrôle du nombre de cas de Covid, et à cause de cela, nous voyons maintenant des clients visiter les magasins. Si cette situation reste stable et continue, nous sommes positifs pour le reste de l’exercice », a déclaré Joy Alukkas, président-directeur général du groupe Joyalukkas.

Kalyan Jewelers a indiqué que son chiffre d’affaires global en Inde pour le trimestre clos le 30 juin 2021 était d’environ 55% du T1FY20, alors qu’il était d’environ 190% par rapport au T1FY21.

Cependant, Somasundaram PR, PDG régional, Inde, World Gold Council, estime que beaucoup pourrait dépendre de la façon dont les préoccupations entourant les mutations virales sont gérées à l’échelle mondiale. “Sur le dos de l’adoption accrue des vaccins et de l’optimisme, il est également tout à fait possible que nous voyions des signes de reprise et de retour progressif à la normale à partir de la saison de Diwali et jusqu’à l’exercice 2022”, a-t-il déclaré.

«La demande d’or de l’Inde de janvier à mars 2021 a augmenté de 37% pour atteindre 140 tonnes grâce au confinement de Covid et au sentiment positif après le début du programme de vaccination. Cela a donné un aperçu de la force sous-jacente de résurgence de l’or lorsque nous apprenons à vivre avec Covid », a-t-il déclaré.

Somasundaram estime que l’industrie aurifère en Inde est sur le point de se transformer, alors que la transparence, les normes et les infrastructures commencent à définir la prochaine phase des réformes. « Le poinçonnage obligatoire est un pas dans la bonne direction. Notre ambition est d’augmenter les exportations en agissant comme le « joaillier du monde ». Cela ne peut pas être réalisé en ayant une approche dichotomique – une pour les marchés d’exportation respectant des normes de poinçonnage strictes et l’autre pour le marché intérieur avec une flexibilité pour ne pas poinçonner.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.