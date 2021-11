Les détaillants de cadeaux et de cartes comptent-ils sur Noël pour stimuler leurs ventes ?

Au Royaume-Uni, la « saison des achats de Noël » peut commencer dès octobre

Les ventes de cartes et de cadeaux augmentent considérablement pendant la période de Noël – qui au Royaume-Uni peut commencer dès octobre – alors que les gens achètent des cadeaux, des décorations et d’autres fournitures pour célébrer la saison des fêtes.

Les consommateurs se tournent inévitablement vers les détaillants de cartes de vœux pendant cette période, et en 2020, la valeur estimée des cartes de vœux de Noël vendues sous forme de cartes individuelles au Royaume-Uni était évaluée à 161,8 millions de livres sterling.

Le marché des cartes de vœux au Royaume-Uni vaut 1,57 milliard de livres sterling, selon Statista (2018), mais il semble que les détaillants de cadeaux et de cartes de vœux – en particulier ceux qui ont une forte présence physique – ont du mal à commercer dans la rue principale britannique.

Cette année, le détaillant de cartes de vœux et de papeterie Paperchase a fermé un tas de magasins depuis le lancement d’un CVA en 2019, tandis que l’administration de Clinton en 2019 menait à la menace de perdre 2 500 membres du personnel.

L’année 2019 a semblé être une période cruciale pour les détaillants de cadeaux et de cartes au Royaume-Uni, car le propriétaire australien de Smiggle, Premier Investments, a révélé son intention de réduire considérablement ses activités sur le marché britannique. Les plans permettraient au détaillant de réduire les loyers ou de supprimer 117 de ses 134 magasins.

Dans une tentative hâtive d’améliorer son offre, Clintons a annoncé en septembre de cette année qu’il commencerait à vendre une sélection de boissons alcoolisées pour la première fois après s’être associé à la distillerie indépendante du Shropshire Henstone.

The Works a vu ses ventes chuter de près de 20% au cours des 53 semaines précédant le 2 mai. Les ventes totales ont baissé de 19% à 206,2 millions de livres sterling.

Défiant cette tendance, Card Factory a récemment signalé une amélioration de ses ventes alors que les Britanniques retournaient dans ses magasins après la pandémie de Covid-19.

Le détaillant de cadeaux et de cartes a constaté que la valeur moyenne du panier au cours de ce trimestre continuait de dépasser les niveaux d’avant la pandémie – en hausse de 22,5 % sur une base comparable sur deux ans. Ses clients « répondent déjà bien » à ses gammes de Noël, indiquant qu’il y a eu des habitudes d’achat précoces pour Noël.

En réponse à ce coup de pouce, le détaillant a avancé la troisième phase de son offre de produits festifs en la lançant dans 350 magasins alors qu’il continue de bien se vendre en ce début de saison.

Card Factory a enregistré une amélioration de ses ventes grâce à sa gamme de Noël

« Noël a commencé tôt cette année avec des ventes de cartes de Noël affichant une croissance à deux chiffres », a déclaré le directeur général de Scribbler, John Procter.

Proctor a déclaré à Retail Gazette que le détaillant de cartes de vœux n’étendrait pas ses gammes spécifiques à Noël cette année, mais qu’il s’assure de disposer d’un stock suffisant de ses nouvelles gammes de cadeaux génériques, notamment des confiseries, des peluches et des chaussettes fantaisie.

« Nous utilisons notre site Web pour attirer des clients, ce qui a connu une croissance significative pour commercialiser nos magasins », a-t-il expliqué.

À l’approche de Noël, les détaillants de cadeaux et de cartes comptent peut-être trop sur Noël et risquent de négliger d’autres catégories.

Malgré trois fermetures nationales au cours de l’année précédant le 31 janvier, 76 % des adultes achetaient encore des cartes de vœux en 2020.

La directrice générale de la Greeting Card Association, Amanda Fergusson, a déclaré que les blocages de l’année dernière incitaient les gens à acheter des cartes de Noël plus tôt que jamais cette année.

« L’envoi de cartes est une tradition britannique, nous envoyons plus de cartes par habitant que tout autre pays », a-t-elle déclaré.

« Nous avons également constaté une tendance constante ces dernières années, les 18-34 ans envoyant plus de cartes qu’il y a une génération.

«Les gens sont sur les réseaux sociaux tout le temps, envoyer un message sincère à quelqu’un de spécial demande plus d’efforts, et c’est une carte.

« Les recherches de la Greeting Card Association montrent une augmentation des ventes de cartes de Noël avec légendes spécialisées au cours des dernières années, les gens sélectionnant une carte individuelle pour quelqu’un de spécial plutôt que d’envoyer la même carte à tout le monde.

«Ces cartes sont traditionnellement achetées dans un magasin physique, les consommateurs souhaitant lire les messages et ressentir la qualité de la carte qu’ils achètent. Les cartes attirent les consommateurs dans les magasins, comme l’illustre le large éventail de détaillants qui vendent désormais des cartes de vœux.

« Noël est, bien entendu, un moteur de vente important pour les détaillants de cadeaux et de cartes »

« Les cartes de Noël sont conçues et vendues aux détaillants jusqu’à un an à l’avance. L’industrie britannique des cartes de vœux est le leader mondial de l’innovation et du design, il existe une merveilleuse sélection de modèles pour tous les goûts et nous exportons nos cartes dans le monde entier.

Directrice de la stratégie de vente au détail au cabinet de conseil numérique CI&T, Melissa Minkow a fait valoir que les détaillants ne devraient pas miser sur un événement annuel pour générer des ventes annuelles.

« Noël est, naturellement, un moteur de vente important pour les détaillants de cadeaux et de cartes, en particulier au cours d’une année où les consommateurs sont ravis d’offrir des cadeaux en personne », a-t-elle déclaré.

« Les détaillants de cadeaux et de cartes intelligents apprendront ce qui fonctionne pendant ces occasions et appliqueront ces apprentissages à leurs efforts tout au long de l’année. »

Le programme de fidélité en ligne LoyaltyLion, directeur général et co-fondateur Charlie Casey, a déclaré qu’il est probable que les détaillants de cadeaux et de cartes viseront à tirer parti des clients qui prévoient un grand Noël cette année.

Cependant, il a ajouté qu’ils devraient également réfléchir à la manière dont ils peuvent utiliser ce pic pour leur profiter au-delà de Noël également.

« Au cours de la période de cadeau, de nombreux clients achètent une fois et ne reviennent plus jamais. Mais, en donnant aux clients une raison de revenir à la marque à maintes reprises, ces détaillants bénéficieront d’une plus grande valeur à vie du client et d’une source de revenus plus sûre en dehors des événements saisonniers », a-t-il déclaré à Retail Gazette.

« Pour fidéliser à long terme les clients saisonniers, les détaillants devraient les récompenser avec des points de fidélité, des avantages et des récompenses pour leurs grosses dépenses de Noël. Ensuite, lorsque la nouvelle année approche, ils doivent leur envoyer un e-mail leur rappelant les points qu’ils ont gagnés et qu’ils peuvent dépenser pour un autre achat.

«Les détaillants de cadeaux et de cartes pourraient également organiser des promotions de fidélité après le pic de Noël pour encourager les acheteurs saisonniers à revenir.

« Cela pourrait être un événement à double point dans les périodes généralement calmes – où les clients obtiennent le double de points de fidélité pour chaque dollar dépensé. Ou les membres du programme de fidélité pourraient se voir offrir un cadeau gratuit d’une durée limitée avec des achats effectués en dehors du pic de Noël. »

Les événements festifs sont sans aucun doute bénéfiques pour les détaillants qui cherchent à attirer les acheteurs dans les magasins physiques à un moment où de véritables expériences sont nécessaires pour détourner l’attention des Britanniques des offres en ligne tentantes.

Offrir aux consommateurs la possibilité de personnaliser leurs achats serait un autre moyen d’attirer davantage de clients. Cette année, les détaillants ont la possibilité d’attirer des clients en offrant une expérience en magasin passionnante, ce qui n’était pas possible l’an dernier.

