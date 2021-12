Les détaillants demandent de l’aide au Congrès au milieu de la vague de criminalité

La police de San Francisco dans un magasin Louis Vuitton pillé à Union Square, le 19 novembre 2021. (KPIX CBS SF Bay Area/via YouTube)

Jeudi, un groupe de 20 PDG de grandes entreprises de vente au détail, dont The Home Depot, Target et Best Buy, a envoyé une lettre au Congrès exhortant les législateurs à adopter une législation rendant plus difficile pour les voleurs ou les escrocs la revente de biens volés au milieu d’une récente vague de criminalité.

La lettre appelle le Congrès à adopter la loi sur l’intégrité, la notification et l’équité dans les marchés de vente au détail en ligne (INFORM) pour les consommateurs, qui obligerait les plateformes à vérifier l’identité des vendeurs.

« Les principaux détaillants sont préoccupés par l’impact croissant du crime organisé de vente au détail sur les communautés que nous servons fièrement », a déclaré la lettre dirigée par la Retail Industry Leaders Association (RILA).

La lettre, qui a été signée par des dirigeants de géants de la vente au détail, notamment Nordstrom, DICK’S Sporting Goods, Dollar General Corporation, CVS Health et Ulta Beauty, a exprimé son soutien à la loi INFORM sur les consommateurs, la qualifiant de « législation importante » qui « modernisera notre consommateur. des lois de protection pour protéger les familles et les communautés de la vente de produits illicites.

Le groupe a exhorté à l’adoption rapide de la législation, ajoutant que « les criminels capitalisent sur l’anonymat d’Internet et l’échec de certaines places de marché à vérifier leurs vendeurs », ce qui fait des « entreprises une cible pour l’augmentation du vol » et a un impact sur « les entreprises légitimes qui sont forcées de pour rivaliser avec des vendeurs sans scrupules.

« Il n’y a pas de réponse simple pour arrêter le crime organisé de vente au détail ou la vente de contrefaçons – mais la clé pour endiguer la vague de ces problèmes croissants est la transparence », ajoute RILA, arguant qu’un manque de transparence sur certains marchés tiers a « autorisé les criminels activité à s’envenimer.

La lettre intervient alors que la National Retail Federation a constaté que 69% des détaillants ont signalé une augmentation du crime organisé de vente au détail en 2021.

La Californie a été particulièrement touchée par une vague de cambriolages à la volée ces dernières semaines.

La semaine dernière, le chef de la police de Los Angeles, Michel Moore, a reproché à la politique californienne de « zéro caution » d’avoir renvoyé dans les rues 14 présumés pillards.

« Tous les suspects placés en détention sont hors de détention, soit à cause d’un mineur, soit à cause des autres en raison de critères de renflouement ou de caution zéro », a déclaré Moore à propos de 14 suspects arrêtés dans le cadre de onze vols à la fin du mois dernier. qui a coûté aux entreprises quelque 338 000 $ en marchandises volées et plus de 40 000 $ en dommages matériels.

La région de la baie de San Francisco a également été en proie à des pillages ces dernières semaines ; Le procureur du district de San Francisco, Chesa Boudin, a annoncé fin novembre des accusations de crime contre neuf suspects liés aux vols.

