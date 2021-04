Compartir

Après avoir flirté avec une capitalisation boursière de 2 billions de dollars au cours des derniers jours, le marché de la crypto a subi un coup de 7% le 7 avril, ramenant la capitalisation boursière totale de la crypto à 1,8 billion de dollars. Lorsque la vente inattendue s’est produite, les investisseurs ont rapidement trouvé une raison pour expliquer cette décision.

Les analystes identifient souvent l’utilisation d’un effet de levier excessif comme le principal suspect, car cela se produit généralement lorsque le marché atteint un niveau record et que les traders deviennent avides, mais c’est une conclusion facile à tirer.

La cause réelle pourrait être presque impossible à déterminer. Néanmoins, un point de départ est d’analyser le niveau de levier des acheteurs par rapport aux semaines précédentes. Les analystes doivent également se demander si une vente de 1 milliard de dollars est même significative dans l’environnement haussier actuel.

L’effet de levier amplifie les mouvements de prix des deux côtés

Capitalisation totale du marché de la crypto-monnaie. Source: TradingView

L’évolution négative des prix du 7 avril ressemble au rallye qui a eu lieu deux jours plus tôt. Cependant, les commerçants de détail déploient un effet de levier grâce à l’utilisation de contrats à terme perpétuels (reverse swaps), ce qui peut amplifier les corrections de prix.

Un mouvement de 5% suffit pour liquider les traders avec un effet de levier de 20x, et les carnets d’ordres de bourse ont tendance à s’amincir en dessous de ce niveau car les traders ont rarement des ordres en vigueur.

ADA) Carnet de commandes USDT. Source: Binance

Comme indiqué ci-dessus, il y a 4,6 millions de dollars d’enchères jusqu’à 1,15 $ pour l’ADA de Cardano dans l’exemple ci-dessus. Derrière le seuil de 5%, il n’y a que 1,9 million de dollars en baisse à 1,06 $, soit 12% de moins que le dernier échange.

Les carnets de commandes minces sont une mine d’or pour les revendeurs et les bureaux d’arbitrage. Une fois que les marchés de détail entrent dans des positions à fort effet de levier, il existe de multiples incitations à baisser le prix et à déclencher des ventes.

Liquidation globale. Source: Bybt

La vente de 1,4 milliard de dollars d’aujourd’hui sur 12 heures peut sembler excessive, mais cela ajoute tous les marchés à terme. De plus, cela ne représente que 3% du total de 46 milliards de dollars d’intérêts ouverts. Si ce mouvement avait eu lieu il y a environ six mois, le chiffre aurait été supérieur à 12%.

Cependant, laisser entendre que les ventes ont déclenché la glissade n’est pas la meilleure réponse, car elles ne sont déclenchées que lorsque les marchés sont en baisse de 4% ou plus. Bien que les analystes ne comprennent peut-être jamais pleinement ce qui a déclenché la correction, un événement «acheter la rumeur, vendre les nouvelles» aurait pu avoir lieu après que Coinbase a publié ses résultats trimestriels.

Le taux de financement est élevé mais pas anormal.

Il est également important d’examiner le niveau du taux de financement et, plus important encore, pendant combien de temps. Même si le taux de huit heures atteint 0,20%, soit 4,3% par semaine, cela ne forcera pas les acheteurs à fermer des positions.

Taux de financement sur 8 heures des contrats à terme perpétuels sur BTC Source: Coinalyze

Comme indiqué ci-dessus, le taux de financement moyen sur les principales bourses n’a pas dépassé 0,10%, ce qui est nettement inférieur aux niveaux de fin février.

Il est naturel pendant les rallyes que les traders longs entrent dans des positions excessivement endettées, et cette situation peut durer de quelques heures à quelques semaines.

Parfois, les détaillants deviennent des canards faciles

Les baleines et les teneurs de marché savaient probablement que les portefeuilles d’ordres de change étaient rares et que les commerçants de détail étaient excessivement endettés. Par conséquent, il ne peut être exclu que l’action des prix d’aujourd’hui soit une manœuvre préméditée.

Cependant, l’arbitrage entre les bourses et les marchés à terme se produit presque instantanément, il n’y a donc plus de trace. Les analystes et les experts peuvent indiquer de nombreuses raisons à la décision d’aujourd’hui, mais les données disponibles suggèrent que l’effet de levier lui-même n’est pas le coupable.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Tout mouvement d’investissement et de commerce comporte des risques. Vous devez faire vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.