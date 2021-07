Les détaillants haut de gamme parient sur l’orgasme féminin – WWD

Le sérum de plaisir pour femmes de la marque Femtech Vella Bioscience Inc. sera disponible dans les magasins de détail à partir de juillet.

La marque a été lancée en mai 2021 avec son produit phare : Vella Women’s Pleasure Serum, après avoir levé 7 millions de dollars en financement de démarrage. Il devrait réaliser 25 millions de dollars de ventes en 2022, selon des sources de l’industrie.

Le 65 $, 30 ml. bouteille et les sachets à usage unique de 8 $ du sérum seront disponibles en ligne chez Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Nordstrom et Saks Fifth Avenue. Il est également lancé dans certains magasins physiques, notamment la boutique organisée par Linda Fargo à Bergdorf Goodman à New York et les magasins Cos Bar à Aspen, Colorado; Dallas ; Montecito, Californie ; Scottsdale, Arizona, et Vail, le sérum de Colo. Vella peuvent également être achetés chez Lemon Laine et Shen Beauty. Vella Bioscience s’est associé à Kenneth Green & Associates pour se développer auprès de détaillants britanniques de prestige.

L’objectif de la marque est d’élargir le paysage du bien-être sexuel féminin et de déstigmatiser la conversation autour du plaisir des femmes, a déclaré Bulbul Hooda, créateur de la marque et directeur marketing. L’entreprise poursuit cet engagement via Vella Voice, une plate-forme éducative pour mieux comprendre le bien-être sexuel.

Le sérum a été développé par le Dr Michael Frid et le Dr Harin Padma-Nathan, dont les anciennes recherches ont conduit au développement de médicaments contre la dysfonction sexuelle approuvés par la FDA, le Viagra et le Cialis. Le produit utilise une formulation liposomale exclusive qui vise à permettre au CBD de pénétrer profondément dans la peau pour détendre le tissu musculaire vaginal et clitoridien afin de favoriser des orgasmes plus intenses et plus fréquents pour les femmes à tout âge et à tout stade de la vie.

Le topique pre-play, développé pour les femmes cis, est compatible avec les préservatifs, mais la marque recommande aux consommateurs de le tester eux-mêmes avant de l’utiliser avec un partenaire.

“Nous avons un produit qui vous fera vous sentir mieux”, a déclaré le directeur général et cofondateur de Vella, Nial C. DeMena. “La majorité des femmes qui essaient ce produit, ça marche pour, et c’est une promesse très simple mais très puissante en tant que marque.”

Bulbul a expliqué que la marque s’efforce de mettre le pouvoir du plaisir entre les mains des femmes partout. “Ça arrive pour tout le monde”, a-t-elle dit – jeu de mots intentionnel.

