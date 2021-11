Les détaillants saluent la levée de l’interdiction de voyager et le retour des touristes internationaux dans l’espoir d’un rebond des ventes

Des piétons transportant des sacs à provisions attendent de traverser une rue du quartier de SoHo à New York, aux États-Unis, le dimanche 24 octobre 2021. Les consommateurs sont confrontés à de terribles avertissements pour faire leurs achats de vacances au début de cette année, surtout s’ils envisagent de le faire en ligne. Les goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement mondiale posent un nouveau défi à l’industrie du commerce électronique, et les articles en rupture de stock représentent une préoccupation croissante. Photographe : Nina Westervelt/Bloomberg via .

Bloomberg | Bloomberg | .

Alors que la saison des achats des Fêtes reprend, les détaillants de tout le pays espèrent profiter d’une autre vague de dépenses : les touristes internationaux qui peuvent à nouveau visiter les États-Unis

À partir de lundi, l’administration Biden autorisera à nouveau les visiteurs étrangers dans le pays. La plupart des voyageurs étrangers de plus de 30 pays, dont le Royaume-Uni et le Brésil, sont restreints depuis début 2020, alors que les cas de Covid-19 ont augmenté dans le monde. Les visiteurs doivent être complètement vaccinés contre le Covid et avoir un test Covid négatif dans les trois jours avant le départ. Des exemptions s’appliquent aux voyageurs de moins de 18 ans, s’ils ont des raisons médicales les empêchant de se faire vacciner, ou s’ils voyagent en provenance de l’un des 50 pays où la disponibilité des vaccins est faible.

Pour les détaillants, la politique est un changement très attendu qui pourrait les aider à remplir les magasins et à réaliser à nouveau des ventes plus importantes. Ce qui est en jeu, ce sont des milliards de dollars que les touristes dépensent non seulement pour des souvenirs, mais aussi pour des sacs à main de luxe, du maquillage haut de gamme, des boissons alcoolisées haut de gamme et d’autres articles qu’ils ne peuvent souvent pas trouver à la maison. Les visiteurs mondiaux ont alimenté plus de 43,4 milliards de dollars de shopping en 2019, soit 27% du total des achats générés par les voyages et le tourisme, selon l’International Trade Administration.

Pourtant, les experts du commerce de détail et les entreprises affirment qu’il faudra du temps aux touristes pour revenir aux États-Unis et dépenser à des niveaux post-pandémiques. Les compagnies aériennes ont encore moins de vols. D’autres pays, dont la Chine, restreignent strictement les voyages à l’étranger. Et la logistique liée à la pandémie, des longues files d’attente à l’aéroport pour prouver la vaccination au test Covid lors du retour à la maison, pourrait retarder les voyageurs de réserver un voyage.

« Les compagnies aériennes vous diront qu’elles constatent une augmentation des réservations. Ce qu’elles ne quantifient pas, c’est quand. Les hôtels vous diront qu’ils constatent une augmentation des réservations. Ce qu’ils ne vous diront pas, c’est quand », a déclaré Daniel Binder, un partenaire de Columbus Consulting qui se concentre sur le travel retail. « L’interdiction sera levée, et cela prendra du temps. »

Binder a vu de près le pouvoir d’achat des touristes internationaux – en particulier des touristes chinois – en tant que cadre de longue date de DFS, un détaillant de produits de luxe appartenant à LVMH. Il a déclaré qu’il avait également vu les nombreux mois qu’il avait fallu aux touristes du monde entier pour revenir et passer librement après d’autres périodes difficiles, notamment les attentats terroristes du 11 septembre et l’épidémie de SRAS.

Pourtant, le PDG de la National Retail Federation, Matt Shay, a déclaré qu’il y avait un sentiment d’optimisme à mesure que l’interdiction était levée. Il a déclaré que, comme les Américains se sentent à l’aise de réserver des voyages, de dîner au restaurant et d’avoir une vie plus active, ils font également du shopping. Au fur et à mesure que les touristes internationaux visitent, cela « donnera une secousse au commerce de détail », a-t-il déclaré.

« Le retour au service et à l’économie de l’expérience va être positif et bénéfique pour le commerce de détail et il va encore être renforcé par le retour de ces visiteurs internationaux aux États-Unis », a-t-il déclaré mercredi lors d’un appel avec des journalistes.

Des piétons transportant des sacs de courses dans le quartier de SoHo à New York, aux États-Unis, le dimanche 24 octobre 2021.

Nina Westerbelt | Bloomberg | .

« Une balle dans le bras » pour New York

Les acheteurs internationaux seront un ingrédient clé nécessaire à la reprise de la ville de New York. Au cours d’une année typique, les visiteurs d’autres pays dépensent environ 4,75 milliards de dollars en achats, selon NYC & Company, l’office du tourisme de la ville.

Le shopping est l’activité la plus populaire pour les personnes visitant la ville en provenance d’autres pays – avec 88% des visiteurs internationaux déclarant y participer, selon une enquête de 2018 du ministère du Commerce. C’est comparé à 86 % qui participent à des visites touristiques, 54 % qui fréquentent des galeries d’art et des musées et 29 % qui font l’expérience d’une cuisine raffinée.

En revanche, moins de 30 % des touristes d’autres régions des États-Unis font leurs achats lorsqu’ils sont à New York.

« C’est une étape cruciale dans notre reprise, c’est certain », a déclaré Chris Heywood, vice-président exécutif des communications mondiales chez NYC & Company. « Accueillir le voyageur international est exactement le coup de pouce dont la ville de New York a besoin en ce moment. »

Dans les prochains jours, Heywood a déclaré que le groupe touristique dévoilerait un projet avec Macy’s, Bloomingdale’s, Saks Fifth Avenue et d’autres détaillants pour inciter les visiteurs à retourner dans leurs magasins. Au cours des prochains mois, il a déclaré que le groupe prévoyait de dépenser 6 millions de dollars à travers le monde en publicité sur New York. Il a déclaré que l’argent sera concentré dans les pays qui ont assoupli leurs politiques de manière à faciliter le départ et le retour de leurs citoyens. Il s’agit notamment de la Corée du Sud, du Canada, du Mexique, du Brésil, de l’Allemagne, de la France et de l’Italie. Les endroits où les restrictions sont très strictes, comme la Chine, ne feront pas partie de la campagne publicitaire.

Les acheteurs portent des sacs Zara sur la Cinquième Avenue à New York, le samedi 22 mai 2021.

Victor J. Bleu | Bloomberg | .

Heywood a déclaré que la ville de New York bénéficie de nombreux quartiers commerçants qui sont eux-mêmes des destinations touristiques – comme la Cinquième Avenue, Times Square et Hudson Yards – ainsi que des attractions comme les spectacles de Broadway et les musées d’art.

« C’est une chance de revenir à cette notion de cette expérience de magasinage et d’avoir le droit de se vanter de dire ‘J’ai acheté ça sur la Cinquième Avenue’ ou ‘J’ai acheté ça à New York' », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose que les gens n’ont pas pu avoir. »

Pourtant, il a dit qu’il faudra des années pour reconstituer les revenus du tourisme et des achats de la ville. Le groupe s’attend à ce qu’environ 2,8 millions de visiteurs internationaux viennent à New York cette année, contre 13,5 millions de visiteurs internationaux en 2019. L’année prochaine, il s’attend à ce que les visiteurs internationaux triplent pour atteindre environ 8,5 millions et d’ici 2024, il s’attend à ce que le tourisme international corresponde à peu près niveaux pré-pandémiques.

« Nous espérons accélérer autant que possible ce calendrier », a-t-il déclaré.

« Nous ne voyons pas de mouvement énorme »

Certains détaillants ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que la levée des restrictions de voyage entraîne une augmentation immédiate des ventes. Pour de nombreuses entreprises, en particulier celles en dehors de l’espace de luxe, le marché ne constitue pas une partie importante de leurs activités. La chaîne de grands magasins Macy’s, par exemple, a déclaré que les touristes internationaux représentaient à peu près 4% des ventes en 2019.

Capri Holdings, qui possède Michael Kors et Jimmy Choo, pense que certains touristes internationaux réserveront des voyages aux États-Unis dans les semaines à venir. Mais le PDG John Idol a noté mercredi lors d’une conférence téléphonique sur les résultats qu’il n’y avait eu qu’un retour mineur des touristes internationaux en Europe, après la levée des restrictions de voyage. Et il n’y a eu aucun retour au Japon ni en Corée, a-t-il déclaré.

« Dans nos prévisions, nous ne voyons pas de mouvement énorme changer notre trajectoire au moins au cours du prochain exercice », a déclaré Idol.

Pour une entreprise comme Tiffany, cependant, cela pourrait valoir la peine d’essayer de courtiser les visiteurs internationaux dans ses magasins américains. La chaîne de bijoux, désormais détenue par LVMH, voit généralement environ 12% des ventes nationales provenant de touristes étrangers.

En cette période des fêtes, Tiffany a ouvert une boutique éphémère dans le quartier de West Village à Manhattan, qui rend hommage au légendaire créateur de Tiffany, Jean Schlumberger. L’espace, qui propose un certain nombre de toiles de fond et d’activités conviviales pour les visiteurs, telles que la peinture, est ouvert au public du lundi au 8 janvier.

Le lieu éphémère de Tiffany West Village est ouvert au public du 8 novembre au 8 janvier 2022.

Source : Tiffany & Co.

Ce sont les exploitants de centres commerciaux – parmi les plus contestés par les tendances du séjour à domicile en 2020 et les consommateurs qui se tournent vers le commerce électronique – qui disent qu’ils s’attendent à voir une aubaine pour le trafic avec le retour des étrangers.

« Nous pensons toujours qu’il y a une autre longueur d’avance si nous obtenons le touriste international que nous n’avons pas vu depuis deux ou trois ans », a déclaré le PDG de Simon Property Group, David Simon, aux analystes lors d’une conférence téléphonique sur les résultats tenue lundi.

Les centres commerciaux de Simon comprennent The Forum Shops au Caesars Palace à Las Vegas, le centre commercial The Galleria à Houston, ainsi qu’un certain nombre de centres commerciaux haut de gamme.

Dans le New Jersey, le mégacentre commercial American Dream est impatient de visiter les étrangers. Une partie du développement de 3 millions de pieds carrés a ouvert ses portes au public pour la première fois en octobre 2019. Mais il a été fermé peu de temps après en raison de restrictions pandémiques. Lorsqu’il a ouvert les portes d’American Dream pour la première fois à l’automne 2019, l’opérateur Triple Five Group a déclaré à CNBC que le mégacentre commercial attirerait 40 millions de visiteurs par an, dont beaucoup d’étrangers. Il n’en a probablement vu qu’une partie depuis.

American Dream intensifie ses efforts pour courtiser les touristes dans les Meadowlands du New Jersey en vue de lundi. Le megamall dispose d’une équipe entièrement dédiée au tourisme qui correspond avec les agences de voyages et aide les visiteurs à réserver des voyages au développement.

« American Dream a toujours été conçu pour être une destination touristique mondiale de premier plan », a déclaré Jill Renslow, vice-présidente exécutive du marketing chez Triple Five. « Nous travaillons également avec le New Jersey … en nous assurant de présenter tout ce que le New Jersey a à offrir. »

Le fait que les ventes de vêtements et de chaussures dans le New Jersey soient généralement exonérées d’impôt devrait être un autre facteur attrayant pour les visiteurs étrangers qui souhaitent se rendre dans l’État, a-t-elle déclaré.

Le mois dernier, la première série de détaillants de luxe – dont Saks Fifth Avenue, Hermes et Dolce & Gabbana – a ouvert ses portes à American Dream. Ces magasins haut de gamme ont également leur propre aile au sein du mégacentre commercial, qui comprend une entrée d’escalier mécanique séparée pour les bus qui sont là pour transporter les touristes et leurs sacs de courses.

Le bijoutier David Yurman a jeté les bases pendant la pandémie pour augmenter ses ventes internationales. Elle possède 45 magasins aux États-Unis et une poignée au Canada, mais a des partenariats avec des bijouteries et des grands magasins dans d’autres parties du monde.

Au cours de la dernière année et demie, elle a lancé des sites Web dédiés dans d’autres pays et lancé des initiatives pour séduire davantage de clients chinois, a déclaré David Yurman, directeur du marketing, Lee Tucker. Il a commencé à vendre une collection limitée via les médias sociaux et l’application de messagerie, WeChat, a-t-il déclaré.

Tucker a déclaré que les vendeurs des bijouteries savent parler de nombreuses langues, dont le mandarin, l’arabe et le farsi, afin qu’ils puissent accueillir les touristes et les faire se sentir chez eux.

À partir de ce mois-ci, un bus à impériale enveloppé dans la publicité de l’entreprise se dirige vers des destinations comme Rodeo Drive et Newport Beach, où les touristes internationaux peuvent le voir et s’inspirer pour faire du shopping.

« Nous retenons notre souffle pour comprendre comment les touristes internationaux vont revenir dans nos villes et quels groupes vont voyager ici en premier », a-t-il déclaré.