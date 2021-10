Les détaillants s’apprêtent à geler les livraisons le lendemain avant Noël

Next et The Entertainer font partie des entreprises qui réfléchissent à une pause temporaire des services de livraison

Les détaillants sont sur le point de limiter leurs services de livraison le lendemain avant Noël, alors que le secteur cherche à étaler les commandes à la suite de perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de pénuries de personnel.

Next et The Entertainer font partie des entreprises qui envisagent une pause temporaire des services de livraison pour gérer la demande accrue de commandes en ligne.

Le fondateur et président exécutif d’Entertainer, Garry Grant, a déclaré que la manne shopping du Black Friday à la fin novembre sera « un week-end de cauchemar pour quiconque essaie d’organiser et de planifier la logistique ».

« Dans la mesure du possible, notre objectif est d’offrir le niveau de service souhaité par le client, mais je ne suis pas sûr que les détaillants aient généralement l’infrastructure nécessaire pour atteindre le sommet du Black Friday », a-t-il déclaré.

« Les gens qui proposent une livraison le lendemain sur les choses disent maintenant que c’est une livraison de trois jours juste pour leur donner la capacité de gérer. »

Pendant ce temps, Next envisage une proposition d’avancer les heures limites quotidiennes pour les commandes du lendemain afin de soulager la demande.

Le directeur général de la société, Lord Simon Wolfson, a déclaré le mois dernier que le détaillant avait du mal à recruter des chauffeurs de camion et du personnel d’entrepôt avant le trimestre festif crucial.

