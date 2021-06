Les détaillants se préparent à un rebond des dépenses – WWD

La mode a ouvert la voie le mois dernier pour le commerce de détail – et certains des plus hauts dirigeants de l’industrie étaient à Wall Street, frappant pratiquement le tambour et faisant valoir que c’est eux qui ouvrent la voie.

Les ventes des magasins spécialisés de vêtements et d’accessoires en mai ont augmenté de 3% par rapport à avril et de plus de 200% par rapport à il y a un an, selon la lecture mensuelle des ventes du Census Bureau mardi. Les ventes des grands magasins ont augmenté de 1,6 % par rapport au mois précédent et de 28 % par rapport à il y a un an.

La mode s’en sort mieux que la tendance générale. Le total de la vente au détail et de la restauration a chuté de 1,3% par rapport au mois précédent, mais était toujours en hausse de 28,1% par rapport à mai 2000, alors qu’une grande partie du pays était encore enfermée au début de la pandémie de COVID-19.

Malgré la baisse de mai, les révisions apportées aux chiffres en mars et avril et un sentiment général de dynamisme de la consommation ont donné du cœur aux économistes.

“Les ménages ont des milliards de dollars d’économies qui brûlent un trou dans leurs poches et toutes sortes de demandes refoulées pour acheter des biens et des services, en particulier des services qui n’étaient pas disponibles pendant la pandémie”, a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef chez Amherst Pierpont Securities. “En conséquence, le ciel est la limite des dépenses de consommation pour le reste de l’année – et peut-être 2022 également.”

Matthew Shay, président et chef de la direction de la National Retail Federation, a noté que les ventes au détail d’une année sur l’autre sont en avance de 17,6% pour 2021 jusqu’à présent, montrant un fort rebond après le verrouillage.

“Bien qu’il existe des risques à la baisse liés aux pénuries de main-d’œuvre, aux goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement, aux augmentations d’impôts et à la réglementation excessive, les ménages dans l’ensemble sont en meilleure santé et les consommateurs démontrent leur capacité et leur volonté de dépenser”, a déclaré Shay. “Nous sommes confiants.”

Et les dirigeants de Walmart Inc., Kohl’s Corp. et Macy’s Inc. qui ont pris la parole lors du Evercore ISI Consumer & Retail Summit mardi, ont vanté à quel point ils se repositionnent et se sentent bien d’aborder le nouveau paysage de la consommation.

Walmart met ce capital dans le numérique.

WALMART INC.

Walmart, qui investit déjà depuis quelques années dans son infrastructure logistique, cloud et technologique, a déclaré en février qu’il prévoyait de dépenser quelque 14 milliards de dollars en dépenses d’investissement cette année, soit environ 3% des ventes.

La déclaration a déclenché une discussion sur la façon dont le détaillant avec plus de 4 700 emplacements aux États-Unis allouerait ces dépenses. Le directeur financier de Walmart, Brett Biggs, a reconnu lors de la conférence ISI qu’au cours des années passées, la société avait consacré une part importante de ses dépenses à l’accroissement de sa présence physique. Mais cette année, il a déclaré que les dépenses seraient consacrées à la vision de l’entreprise axée sur le commerce électronique pour son rôle évolutif en tant que plus grand détaillant aux États-Unis.

En 2021, la société prévoit de consacrer à peine 10 % de ses dépenses en capital à la construction de nouveaux magasins, contre environ 60 % en 2015, a déclaré Biggs.

“Nous dépensons beaucoup d’argent pour des choses qui permettront aux clients d’être plus facilement dans notre écosystème et de le rendre plus efficace, nous rendront plus efficaces avec nos clients du point de vue de l’expérience et plus efficaces à partir de”, a-t-il déclaré au sommet.

Le plus grand changement apporté aux dépenses d’investissement de Walmart au cours des prochaines années va se concentrer sur la « chaîne d’approvisionnement – qu’il s’agisse de la capacité d’exécution, ce dont nous avons parlé de vouloir faire de toute façon avec le volume dans lequel nous avons conduit. la pandémie – et notre activité de commerce électronique, [which] est à peu près le double de sa taille il y a un an », a déclaré Biggs.

La stratégie semble répondre à certains des phénomènes d’achat que l’entreprise a observés au cours des premières phases de la pandémie en cours, notamment l’épuisement des étagères alors que les acheteurs achetaient des produits de première nécessité avant les fermetures temporaires de l’année dernière et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Biggs a également abordé la perte de part de marché de l’épicerie de l’entreprise l’année dernière, l’attribuant aux heures d’ouverture réduites du détaillant à l’époque. Depuis l’extension des heures d’ouverture des magasins, les parts d’épicerie de l’entreprise augmentent à nouveau, a-t-il déclaré.

Biggs a également fait allusion au changement conceptuel que Walmart vise avec tous ses investissements récents dans la livraison en ligne, la logistique et les services à la clientèle : il a décrit une vision où le client ne « penserait pas aux achats, juste au réapprovisionnement, et nous sommes là pour prendre prends soin de ça pour eux.

Les emplacements hors centre commercial de Kohl aident à le distinguer.

CORP.

Kohl’s a toujours été un cas particulier dans le commerce de détail, pas un discounter comme Walmart ou Target Corp., mais avec ses emplacements hors centre commercial, pas un grand magasin typique non plus.

Désormais dirigée par la PDG Michelle Gass, la société évolue davantage, s’associant à Amazon, faisant appel à Sephora et se concentrant sur les activités actives et décontractées, après avoir réduit les lignes moins productives de son assortiment pour femmes.

« Est-il juste de considérer Kohl’s comme un grand magasin ? » a demandé l’analyste d’ISI Omar Saad, qui a également poussé Gass à décrire sa vision de l’entreprise dans cinq ou dix ans.

«Pendant la pandémie, nous avons vraiment pris du recul et avons vraiment réfléchi à : Quelles devraient être la vision et la mission de l’entreprise ? Que devrions-nous défendre ?’ », a déclaré Gass.

“Nous pensons que nous pouvons faire passer la marque – si certaines personnes nous considèrent encore comme ce quasi-magasin, en vraiment beaucoup plus comme un détaillant spécialisé connu pour les activités actives et décontractées”, a déclaré le PDG.

“Quand nous pensons à l’activité, nous pensons à un spectre complet”, a-t-elle déclaré. « Nous pensons à l’activité traditionnelle, c’est-à-dire aller travailler, faire de l’exercice. Et nous pensons au casual, comme le denim et tout le reste. Et je pense que ce qui est vraiment excitant pour Kohl’s, c’est que nous étions en avance sur cette tendance. Nous allions dans cette direction [before the pandemic]. “

Les meilleurs magasins de Macy alimentent également son activité numérique.

MACY’S INC.

Adrian Mitchell, directeur financier de Macy’s, a déclaré que les consommateurs se sentent confiants.

“Au cours de la dernière année, de nombreux consommateurs ont vraiment économisé beaucoup d’argent et ils ont maintenant la possibilité de les dépenser”, a déclaré Mitchell.

Et ce voyage de dépenses commence souvent en ligne.

« Nous avons la chance d’avoir l’une des plus grandes plateformes numériques dans le commerce de détail », a déclaré Mitchell.

C’est une entreprise à laquelle Macy’s travaillait depuis un certain temps et à laquelle le détaillant a pu se tourner pendant la pandémie.

“Quand vous pensez à notre activité numérique, nous nous attendons à ce qu’elle représente une entreprise de 8 milliards de dollars cette année et nous nous concentrons sur la réalisation de cette activité à 10 milliards de dollars d’ici la fin de 2023”, a-t-il déclaré.

« Nous nous améliorons chaque jour, l’expérience client s’améliore chaque jour », a-t-il déclaré. « Nos magasins dans les meilleurs centres commerciaux restent également intégrés. Nos ventes numériques profitent vraiment du rôle que jouent les magasins.

Mais chez Macy’s et dans l’ensemble de l’industrie, le numérique est bien plus que de la distribution.

Mitchell a souligné l’importance des données et de l’analyse pour prendre de meilleures décisions commerciales.

“Notre état d’esprit est que les données et les analyses imprègneront de plus en plus tout ce que nous faisons chez Macy’s sur le plan opérationnel”, a déclaré le directeur financier. « Et nous avons réuni une équipe de données et d’analyse très solide qui se concentre sur la création de relations clients rentables grâce à une meilleure prise de décision. »

Cela va de la fourniture d’une expérience plus personnalisée aux acheteurs à l’amélioration des marges grâce à une tarification plus sophistiquée et soutenue par l’IA et à une meilleure répartition des stocks.

