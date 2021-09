Les détaillants se regroupent après Ida ; Retards d’ouverture généralisés – WWD

Ida a balayé le nord-est mercredi et jeudi matin, laissant dans son sillage la mort, la destruction et des inondations massives et perturbant les transports et les entreprises à un niveau généralisé.

Au moins 40 personnes à New York, New Jersey, Pennsylvanie et Maryland ont été tuées par des inondations dans leurs maisons ou leurs voitures, selon un reportage de CNN jeudi après-midi. Les autoroutes étaient jonchées de voitures abandonnées ou de voitures rampant sur des routes inondées.

Cependant, les grands détaillants ayant des magasins dans la région qui ont été contactés jeudi ont été soulagés d’avoir échappé aux destructions majeures de l’ouragan. Il y a eu des retards généralisés dans les ouvertures de magasins, de nombreux représentants indiquant qu’ils seraient en mesure de rouvrir les magasins à un moment donné de la journée. Les travailleurs n’ont pas pu se rendre au travail à temps en raison de retards de transport et de nettoyage.

Jeudi n’était pas un jour particulièrement crucial pour les affaires. Les détaillants pourraient être considérés comme chanceux que l’ouragan ne se soit pas produit pendant le week-end de la fête du Travail, qui est une énorme période promotionnelle, en particulier pour la rentrée. Le temps devrait être clair pour le week-end et profiter aux détaillants.

L’ouragan a frappé la région avec une férocité inattendue, déversant des niveaux de pluie record sur New York.

“Nous avons eu quelques fermetures de magasins et ouvertures tardives aujourd’hui en raison de la météo”, a déclaré un porte-parole de Gap. « Plusieurs magasins de chacune de nos marques (Old Navy, Gap, Gap Outlet, Banana Republic, Banana Republic Factory Store et Athleta) ont été touchés par les intempéries d’hier dans plusieurs régions. Cela inclut à la fois les fermetures et les ouvertures retardées. »

les grands magasins Macy’s à Bridgewater Commons, NJ ; Cross County Mall à Yonkers, NY; Garden State Plaza à Paramus, NJ, et au Queens Center dans le Queens, NY, ont tous eu des ouvertures retardées, mais tous les magasins Macy’s dans la région des trois États prévoyaient d’ouvrir à un moment ou un autre jeudi. Un magasin hors prix Backstage à Fordham Place dans le Bronx n’a pas ouvert du tout jeudi. Backstage est la division hors prix exploitée par Macy’s Inc.

Saks Fifth Avenue a indiqué qu’il n’y avait eu aucun retard dans les ouvertures.

Les 122 magasins qui font partie du 34th Street Partnership à Manhattan n’ont connu aucune fermeture anticipée mercredi ni aucune interruption d’activité en raison de la tempête, selon le vice-président des services de vente au détail du partenariat, Dan Pisark. “Malgré ce qui s’est passé dans la région de New York avec toutes les inondations et même les voitures abandonnées sur l’autoroute, nous l’avons traversé sur la 34e rue.” il a dit.

Walmart évaluait toujours les effets des tempêtes nocturnes et des inondations tôt jeudi après-midi. TJX Cos. a signalé que certains magasins étaient restés fermés dans les zones touchées, mais n’a donné aucune précision.

Amazon a fermé plusieurs de ses installations et stations de livraison le long du chemin où l’ouragan Ida a frappé “par excès de prudence”, selon un communiqué d’une porte-parole d’Amazon. « Nous ne reprendrons les opérations sur ces sites que lorsque cela sera sûr. La sécurité et le bien-être de nos employés et des chauffeurs qui livrent nos colis restent notre priorité absolue, et nos pensées et nos prières accompagnent les personnes concernées. »

La porte-parole d’Amazon a refusé de préciser combien d’emplacements avaient fermé et où, ni combien d’employés ont été touchés par les fermetures.

CVS Health a temporairement fermé quelques magasins à New York, au New Jersey et en Pennsylvanie, en raison d’inondations et de dégâts des eaux. “Nos équipes évaluent actuellement les dégâts et les magasins rouvriront dès que les réparations seront effectuées”, a déclaré une porte-parole.

Deux magasins Target dans la région de New York sont restés fermés jeudi en raison des inondations causées par la tempête, mais la société “travaille rapidement pour rouvrir” ces magasins, selon un porte-parole.

Toutes les installations de la chaîne d’approvisionnement de Target dans le nord-est fonctionnaient normalement. Le porte-parole a également noté : « La sécurité des membres de notre équipe et des invités reste la priorité absolue de Target… »

Les représentants d’Uniqlo ont refusé de commenter l’impact des restes de l’ouragan Ida sur ses magasins.

Tous les magasins Bergdorf Goodman et Neiman Marcus de la région métropolitaine de New York ont ​​ouvert à temps et n’ont pas été endommagés, selon la société. Seul le Neiman Marcus à Paramus, NJ, a connu un léger retard, ouvrant à midi au lieu de ses 11 heures habituelles.

Karen Murray, propriétaire de Fivestory dans l’Upper East Side de New York, a déclaré que le magasin était indemne des effets de la tempête et qu’il était prévu d’ouvrir à l’heure jeudi matin. Cependant, la gérante de la boutique n’a pas pu arriver à temps car son train pour la ville a été annulé, de sorte que l’ouverture a finalement été retardée jusqu’à ce qu’elle puisse arriver en voiture.

Bob Mitchell, co-directeur général des Mitchells Stores du Connecticut et de Long Island, a déclaré : « Nous avons eu beaucoup de chance. Il y a eu des problèmes d’eau mineurs, mais aucun dommage. Et les magasins ont pu ouvrir à temps.

Ken Giddon, président de Rothmans à Union Square à Manhattan, et de Westchester, a déclaré que les deux magasins ont pu ouvrir à temps et n’ont pas été touchés par la tempête.

LoveShackFancy n’a pas non plus été affecté. Tous ses magasins de la région de New York ont ​​pu ouvrir à temps et n’ont subi aucun dommage.