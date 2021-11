Les détails clés de la diffusion émergent sur le calendrier des tests F1 2022

La couverture télévisée des tests F1 2022 sera divisée, seuls les faits saillants du premier test à Barcelone seront diffusés au lieu d’une couverture complète en direct, selon Auto Motor und Sport.

Le premier test en Catalogne aura lieu du 23 au 25 février, avec trois jours de course pour que les pilotes utilisent pour la première fois leur toute nouvelle machine.

Cependant, les fans de Formule 1 ne devraient s’attendre à voir que des résumés de fin de journée de Barcelone à la télévision, l’accent étant mis du point de vue des médias pour permettre aux journalistes en ligne et imprimés et à leur couverture d’avoir la priorité au cours de cette première semaine de course.

Mais lors du deuxième Test à Bahreïn, la couverture télévisée générale à laquelle les fans se sont habitués devrait revenir à la normale. Les fans pourront observer chaque mouvement des voitures sur leur chemin autour de Sakhir du 11 au 13 mars, avant que la saison ne commence sur le même circuit une semaine plus tard.

La raison de cette décision est revendiquée par un rapport d’Auto Motor und Sport en Allemagne comme étant financière, les responsables du circuit de Bahreïn voulant donner une grande révélation aux voitures et payant soi-disant généreusement pour le faire, ce qui n’était peut-être pas aussi attrayant. une perspective si les voitures avaient leur pleine révélation sur la piste à Barcelone.

Il y avait eu des rumeurs d’extension de la durée jusqu’à cinq jours par test pour augmenter par rapport aux trois habituels, mais AMuS dit que ce n’est peut-être plus le cas.

Les essais ont pris une importance accrue en 2022, avec un tout nouveau règlement technique et de nouveaux pneus à essayer de s’habituer au plus vite pour les équipes et les pilotes.

Avec les nouveaux pneus en particulier, Pirelli a déclaré précédemment qu’ils soutenaient toute augmentation des essais en cours pour que les voitures s’adaptent le mieux possible – bien que la majorité des équipes et des pilotes aient été en mesure d’exécuter leurs composés d’essai à un moment donné cette saison.

Après avoir prédit que les machines 2022 seraient nettement plus lentes que la récolte actuelle de voitures, on pense maintenant qu’elles pourraient offrir un temps au tour similaire à leurs prédécesseurs, bien que les pilotes conviennent que les voitures se sentent très différentes, en raison des changements aérodynamiques impliqués – avec Sergio Perez allant jusqu’à dire « tout va mal se passer » pour commencer, en raison de la qualité de conduite des voitures actuelles.