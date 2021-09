Les détails de la bande-annonce 2 de No Way Home viennent de fuir

Les rumeurs de Spider-Man: No Way Home sont à un niveau record et elles ne disparaîtront pas de sitôt. Le film MCU très attendu est dans moins de trois mois, en supposant que Sony et Marvel ne le retardent plus. Nous allons évidemment en apprendre davantage sur le contenu de Spider-Man 3 à l’approche de la date de sortie du 17 décembre. C’est parce que Sony et Marvel vont bientôt lancer leur dernière campagne marketing pour le film. Mais ce n’est pas comme si le film avait besoin de plus de promos. La plupart des fans de MCU sont probablement plus que conscients du gros spoiler No Way Home, qui a fuité il y a plusieurs mois. Depuis lors, nous avons continué à voir confirmation après confirmation que Tobey Maguire et Andrew Garfield reprendront leurs personnages de Spider-Man pour No Way Home, qui sera un film multivers. Ce spoiler est suffisant pour donner envie à tous les fans de MCU de voir le nouveau film Spider-Man.

Nous avons déjà vu Garfield dans des images divulguées qui ne pouvaient provenir que de No Way Home, ainsi que des images montrant les deux acteurs en costume de Spider-Man. Mais ce sont des fuites, et tout le monde ne croit pas qu’elles sont réelles. Cependant, on dit dans la rue que nous verrons bientôt Spider-Man de Tobey Maguire. Et il apparaîtrait aux côtés des versions Spider-Man d’Andrew Garfield et Tom Holland dans la bande-annonce 2 de Spider-Man: No Way Home qui devrait arriver bientôt.

Les fuites de Tobey Maguire et Andrew Garfield

Que vous pensiez ou non que les anciens acteurs de Peter Parker reprennent leurs rôles, vous avez probablement déjà vu ce gros spoiler No Way Home. Tout ce que vous aviez à faire était de regarder l’une des récentes interviews d’Andrew Garfield pour son travail non-Spidey. La question No Way Home finirait par se poser. Garfield nie mal son implication dans No Way Home est le genre d’information qui incitera quiconque à se demander s’il y a du vrai là-dedans.

Quant à Tobey Maguire, nous ne l’avons pas vu devoir faire de son mieux pour nier qu’il jouera à nouveau Spider-Man. Il n’est pas apparu dans autant d’interviews que Garfield. Et nous n’avons pas vu de séquences divulguées de No Way Home montrant sa variante Peter Parker. Mais tout cela change bientôt.

Pour rappel, il y a quelques jours, nous avons vu une superbe vidéo montrant Garfield en tenue de Spider-Man. Bien que nous n’ayons pas pu vérifier l’authenticité du clip dans un premier temps, Sony a déposé des réclamations pour droits d’auteur contre diverses images présumées de No Way Home qui ont fait leur chemin sur les réseaux sociaux. L’une de ces images était un gros plan de Garfield tiré de la vidéo.

Spider-Man : sortie de la bande-annonce 2 de No Way Home

Garder secrète l’implication de Maguire-Garfield aurait été un exploit incroyable. Partout dans le monde, le public serait devenu fou en voyant les anciennes variantes de Spider-Man apparaître dans le film. Mais ce n’est qu’un vœu pieux. Peu importe à quel point les deux studios pourraient essayer de garder ce secret No Way Home, empêcher les fuites est presque impossible. Et les spoilers Maguire-Garfield sont sortis depuis des mois.

La meilleure façon d’en profiter est de le confirmer avec une bande-annonce. Et il semble que c’est exactement ce que Sony et Marvel feront. Plusieurs fuiteurs ont déclaré que les deux acteurs apparaîtraient dans une future bande-annonce de No Way Home, et certains d’entre eux sont de retour avec de nouvelles revendications.

L’un d’eux est Mikey Sutton de Geekosity, qui a déclaré dans un nouveau billet de blog que le plan actuel était de présenter Andrew Garfield dans la bande-annonce 2 de Spider-Man: No Way Home affrontant Electro de Jamie Foxx. Les deux se sont battus dans The Amazing Spider-Man 2, donc le jumelage a du sens.

Sutton dit que Sony et Marvel sauveront Tobey Maguire pour la bande-annonce finale. Ce clip sortira plus près du jour de l’ouverture. «Il a le coup d’argent. Spider-Man de Tom Holland combat les Sinister Six aux côtés de ses prédécesseurs, Maguire et Garfield », aurait déclaré une source à l’initié.

Les débuts de Tobey Maguire à No Way Home

Séparément, le responsable des fuites qui a publié les images de No Way Home que Sony a confirmées a refait surface sur un ancien message Twitter qui indiquait que la nouvelle bande-annonce tomberait après le 22 octobre.

Mais je ne suis toujours pas sûr de Charlie Cox

Il peut être utilisé comme élément de surprise – Spider-Fan (@Spiderfanleaker) 28 septembre 2021

Il ou elle dit que la bande-annonce 2 de Spider-Man: No Way Home “cassera Internet” avec les premières images en direct de Spiderverse.

Enfin, un autre initié s’est adressé à Twitter pour affirmer que Maguire et Garfield seront effectivement dans la deuxième bande-annonce de No Way Home, apparemment dans le dernier plan du clip.

Je sais que je l’ai dit il y a un mois, mais je reçois de plus en plus de confirmations que Tobey Maguire et Andrew Garfield seront effectivement dans la deuxième bande-annonce de #SpiderManNoWayHome et devraient être le dernier coup. pic.twitter.com/ahhIe7H6t9 – BSL (@bigscreenleaks) 27 septembre 2021

Comme toujours avec les fuites, il n’y a aucun moyen de confirmer tout cela. Mais il semble bien que nous puissions bientôt mettre fin à toutes les spéculations selon lesquelles Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland seraient Spider-Men ensemble dans No Way Home.