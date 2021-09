Les détails de la mode de Bachelor in Paradise Saison 7 Semaine 6

Nous aimons ces produits, et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Les choses commencent vraiment à chauffer sur Bachelor in Paradise Saison 7. Les relations deviennent sérieuses, les nouveaux arrivants ne se sont pas arrêtés et, bien sûr, il y a beaucoup de tenues de plage à la mode. Nous avons hâte de voir qui trouvera l’amour durable cette saison, mais en attendant, nous pouvons creuser dans les modes. BIP est l’émission parfaite à surveiller pour l’inspiration de style estival.

Nous garderons une trace de tous les looks du dernier épisode tout au long de la nuit et nous continuerons à rechercher les tenues des membres de la distribution tout au long de la saison. Continuez à faire défiler pour voir des ensembles dignes d’une rose d’Urban Outfitters, Solid & Striped, Show Me Your Mumu, SHEIN, Revolve, et plus encore.