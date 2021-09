Les détails de la mode de Bachelor in Paradise Saison 7 Semaine 7

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Les choses commencent vraiment à chauffer sur Bachelor in Paradise Saison 7. Après le cliffhanger de la semaine dernière, le casting n’a pas perdu de temps pour entrer dans le drame. De plus, cet épisode était beaucoup plus long que d’habitude, il y avait donc tellement de choses à déballer avec ces relations naissantes. Et, bien sûr, il y a beaucoup de vêtements de plage à la mode. Nous avons hâte de voir qui trouvera l’amour durable cette saison, mais en attendant, nous pouvons creuser dans les modes. BIP est l’émission parfaite pour regarder l’inspiration de style de vacances.

Nous garderons une trace de tous les looks du dernier épisode tout au long de la nuit et nous continuerons à rechercher les tenues des membres de la distribution tout au long de la saison. Continuez à faire défiler pour voir des ensembles dignes d’une rose de Show Me Your Mumu, SHEIN, Revolve, Dynamite Clothing, White Fox Boutique, et plus encore.