Les détails de la VR Next-Gen de PlayStation auraient été divulgués lors du sommet des développeurs de Sony

Sony a organisé un sommet des développeurs le 3 août, au cours duquel il aurait dévoilé de nouvelles informations concernant sa prochaine PlayStation VR de nouvelle génération. Selon la chaîne YouTube PSVR Without Parole (et avec une corroboration supplémentaire de UploadVR), parmi les annonces faites figuraient des détails sur les contrôleurs de l’unité, ainsi que sur la stratégie de développement de jeux du studio à l’avenir. Alors qu’une grande partie des informations rapportées étaient nouvelles, certaines déclarations semblent confirmer les rumeurs précédentes sur le PSVR 2, les rendant de plus en plus susceptibles d’être vraies.

Selon les rapports, le casque de la prochaine unité VR sera doté de la technologie d’écran HDR OLED précédemment signalée. Cela permettra aux joueurs d’afficher 2000 x 2040 pixels par œil pour une résolution totale de 4K, ainsi qu’un champ de vision de 110 degrés – une mise à niveau notable par rapport aux 100 actuels du PSVR. De plus, le nouveau casque pourrait également utiliser une résolution de mise à l’échelle flexible. , ce qui limite l’appareil à n’afficher que ce que vous regardez réellement. Grâce à cette technique, Sony réduirait considérablement la pression exercée sur la PlayStation 5 et améliorerait considérablement les performances globales du système.

Passant aux contrôleurs du PSVR 2, il a été signalé que ceux actuellement en développement seront équipés de capteurs qui détectent non seulement lorsqu’un joueur touche un contrôleur, mais également l’emplacement exact de leur doigt. Selon les rumeurs, les nouveaux contrôleurs seront également en mesure de dire à quel moment les doigts d’une personne se trouvent par rapport au contrôleur, ce qui semble assez similaire à la technologie des derniers téléphones de Google.

Enfin, Sony aurait déclaré aux développeurs qu’il “cherchait à poursuivre un modèle hybride pour les futures versions AAA sur PlayStation” en ce qui concerne l’incorporation du PSVR. Ce que cela signifie apparemment, c’est que PlayStation cherche à avoir plus de jeux avec un support VR optionnel, similaire à No Man’s Sky et Resident Evil 7 Biohazard. Cependant, pour l’instant, on ne sait toujours pas si les jeux PSVR précédents seront compatibles avec le nouveau système.

Pour le moment, nous n’avons toujours aucune information sur le nom officiel du PSVR 2 ou sur sa date de sortie. Cependant, des rapports récents indiquent que ce sera probablement fin 2022.