Au cours de la visite de trois jours du duc et de la duchesse de Sussex à New York la semaine dernière, le couple a rencontré des dirigeants mondiaux et a participé à l’événement Global Citizen Live pour mettre en place l’équité mondiale des vaccins contre le covid.

Cependant, Matt Fiddes, un ancien garde du corps personnel de Michael Jackson et entraîneur de fitness de célébrités, a révélé le niveau de sécurité extraordinairement élevé que Harry et Meghan ont reçu lors de leur visite à New York.

M. Fiddes a déclaré au Daily Star: “Le niveau de sécurité autour de Meghan et Harry à New York est bien supérieur à ce que vous verriez avec une mégastar comme le regretté Michael Jackson ou toute autre personne que j’ai protégée au plus haut niveau du showbiz.

“Ce qu’ils avaient à New York est similaire à la protection présidentielle du gouvernement comme les services secrets.”

Les images du voyage montrent le couple entouré de membres de la sécurité armés, ce qui, selon M. Fiddes, était essentiel.

“Aller à New York à l’occasion du 20e anniversaire du 11 septembre est très dangereux pour un couple aussi en vue, surtout avec les troubles actuels en Afghanistan où le prince Harry a déjà servi”, a-t-il déclaré.

Vers la fin de leur voyage, Harry et Meghan sont apparus sur scène sous les acclamations de la foule du Global Citizens Festival de Central Park dans le but de sensibiliser à l’équité des vaccins.

S’adressant à l’iniquité, Meghan a déclaré qu’il était “mal” que l’approvisionnement en vaccins ne soit allé qu’à quelques pays sélectionnés.

Elle a déclaré : « Cette année, le monde est censé atteindre l’objectif de vacciner 70 % des personnes dans chaque pays, mais il est faux qu’une telle quantité de vaccins n’ait été distribuée jusqu’à présent qu’à dix pays riches et pas à tous les autres.

Pendant la durée de leur séjour, Meghan et Harry ont laissé leurs enfants en Californie mais sont maintenant retournés dans leur maison de Santa Barbara et ont retrouvé leurs enfants Archie et Lilibet.

M. Fiddes a déclaré: “J’ai vu cela plusieurs fois dans ma carrière et même en travaillant avec Michael Jackson, nous avons dû laisser les enfants derrière nous à plusieurs reprises contre sa volonté en raison de menaces contre eux pour un gain financier.

“Il y aura toujours plus d’intérêt des médias pour eux que n’importe quel Royal actuel car ils sont allés à l’encontre de l’establishment et continuent de le faire.”