Les détails de toute la campagne de Halo Infinite ont été divulgués de sa version bêta multijoueur

Toute l’histoire de la campagne de Halo Infinite a été accidentellement divulguée aux joueurs, ce qui signifie que les fans de Master Chief devront éviter les spoilers au cours des prochains mois.

Le développeur de Halo 343 Industries a averti qu’un « petit nombre de fichiers de campagne Halo Infinite » se répandait désormais sur Internet comme une traînée de poudre, mais a averti que cela pourrait « ruiner l’expérience de campagne pour tout le monde ».

Que s’est-il passé?

Le 29 juillet, Microsoft a lancé la première version bêta ou « Aperçu technique » de Halo Infinite, donnant aux fans sur Xbox et PC un premier aperçu du mode multijoueur du jeu.

Peu de temps après la mise en ligne de la version bêta, certains utilisateurs ont examiné les métadonnées de la version et ont découvert que 343 Industries avait accidentellement inclus des fichiers liés à son histoire.

Le directeur créatif du développeur, Joseph Staten, s’est adressé à Twitter pour demander aux fans de “garder les yeux ouverts sur les spoilers et de ne pas les diffuser si vous les voyez”, ajoutant que de telles fuites étaient “douloureuses pour l’équipe de développement”.

Qu’est-ce qui a réellement fuité ?

La datamine aurait découvert un vidage en texte clair de 800 chaînes de texte relatives à la campagne de Halo Infinite.

Contes d’horreur : Le vin | Bande-annonce de sortie

Bien qu’aucune scène ou segment de la campagne n’ait été divulgué, le texte comprend des informations relatives aux objectifs du jeu et une description de base de l’ensemble de l’intrigue du jeu.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Salut les amis : nous avons involontairement inclus un petit nombre de fichiers de campagne #HaloInfinite dans la version de prévisualisation technique. Malheureusement, ces fichiers contiennent des spoilers. 1/2 – Joseph Staten (@joestaten) 30 juillet 2021

Au moins un rebondissement majeur de l’intrigue a également déjà été découvert par les dataminers, mais nous garderons ce spoiler gratuit par respect pour Master Chief.

Le vidage d’informations comprend également des titres de réussite et des titres d’armes, bien que ceux-ci révèlent peu de choses que nous n’avons pas déjà vu dans le gameplay révèle.

Cependant, comme Halo Infinite semble se dérouler sur un nouvel anneau Halo et inclure principalement de nouveaux personnages, de nombreux spoilers de l’intrigue pourraient avoir peu de sens sans un contexte plus large, ce qui signifie que les fans purs et durs n’auront peut-être pas à éviter Internet complètement jusqu’à ce que le jeu soit sorti plus tard. cette année.

Comment éviter les spoilers ?

La date de sortie de Halo Infinite n’a pas encore été confirmée, on ne sait donc pas combien de mois 343 Industries devront essayer d’éliminer les spoilers qui sévissent déjà sur les forums de médias sociaux.

Une fuite distincte suggère que le jeu pourrait être lancé en novembre de cette année, ce qui signifie que l’équipe a encore du pain sur la planche pour supprimer les informations.

Brian Jarrard, directeur de la communauté de Halo, a averti les fuiteurs qu’ils “courent un risque très réel de recevoir un avis de retrait, ce qui pourrait entraîner une grève sur certaines plateformes”.

Tous les dataminers qui ont déjà publié du contenu sur YouTube ou Twitter courent le risque de faire face à un retrait DMCA, Jarrard leur recommandant de “le supprimer de votre chaîne de manière proactive”.

Malheureusement, il est probable que des informations vitales apparaissent sur les réseaux sociaux, donc si vous voulez désespérément éviter les spoilers, nous vous recommandons de ne plus suivre les comptes non officiels, de vous empêcher de lire les commentaires et d’examiner les mots muets sur Twitter.

Dans d’autres nouvelles, les détails de toute la campagne de Halo Infinite ont été divulgués de sa version bêta multijoueur