les détails de votre nouvelle entreprise

Bonnet Tamara (34 ans) est en fête. Son mari, Ezequiel Garay (34), réussit sa nouvelle étape en tant que entrepreneur immobilier, un projet que tous deux ont fait connaître à travers leurs profils Instagram respectifs.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un travail récent, ce n’est que ce mardi que l’influenceur et l’ex-footballeur ont annoncé les détails de cette affaire. « Encore une fois, félicitations pour ce nouveau voyage dans lequel vous travaillez depuis longtemps, mais surtout, rêvant et excité. Vous l’avez mérité, avec vos efforts et le sacrifice d’une vie de combat. Nous sommes très fiers de toi, papa. On t’aime”, a écrit Tamara Gorro avec une belle image de famille, dans laquelle elle apparaît avec le sportif et ses deux enfants, Shaila (5) et Antoine (3).

Parallèlement, Garay s’est également fait l’écho de cette nouvelle entreprise qu’il a classée comme l’un des rêves de sa vie. “Et ici, je présente ma nouvelle scène. Un beau projet sur lequel je travaille depuis deux ans avec beaucoup d’enthousiasme“, a déclaré l’Argentin à côté d’une photographie sur laquelle il est vu au milieu d’une construction.

La nouvelle entreprise d’Ezequiel Garay, qui a dit adieu à sa carrière de footballeur en juillet dernier, est nommée Gargor, faisant référence aux premières lettres de son nom de famille et à celui de Tamara Gorro. C’est un promoteur immobilier qui est défini sur son site comme « proches, dignes de confiance et dont la philosophie est celle de construire des maisons unifamiliales exclusives et de haute qualité« Pour ce faire, ils travaillent avec des matériaux haut de gamme, font attention à l’environnement et ont une politique orientée vers le service après-vente.

Fort de cette entreprise, jusqu’ici couronnée de succès, l’athlète cherche « à occuper un poste important au sein du secteur de la construction ». Pour cela s’est entouré d’une équipe qualifiée qui permet de réaliser différents projets et d’offrir à ses clients le meilleur des services. L’entreprise est située à Madrid, mais son activité s’étend à d’autres domaines tels que la Communauté Valencienne. En fait, il y a eu le premier travail du promoteur immobilier, appelé Los Altos Argentinos.

Les détails du projet initial d’Ezequiel Garay. Gargor

Le projet initial du promoteur est formé de 15 maisons unifamiliales qui comprendra quatre chambres -la principale avec un dressing-, trois salles de bain complètes, un grand séjour, une cuisine et un terrain avec piscine privée. A ce jour, aucune résidence n’est disponible. Comme le révèlent le site Internet et les réseaux sociaux de l’entreprise, tous ont été vendus.

Les histoires Instagram de Gargor révèlent également quelques images du travaux de construction, supervisés par Ezequiel Garay lui-même, qui a reçu le soutien de personnalités de renom qui ont manifesté leur soutien à travers le web 2.0. Entre eux, Ivonne Reyes (53), Verdeliss (36) ou Daniel Illescas (28).

Tamara Gorro, quant à elle, vit également l’une des meilleures étapes de sa vie professionnelle. L’influenceur est devenu un star des réseaux sociaux comme Instagram et TikTok et a atteint écrire trois livres: Être heureux n’est pas gratuit, mais cela ne coûte pas si cher ; Ne jamais abandonner et Entre les sentiments. Le dernier vient d’être promu à la Foire du livre de Madrid.

