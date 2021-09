Les détails d’Overwatch 2 à venir lors de la grande finale OWL le 25 septembre

in

Toute personne désireuse de plus de mises à jour d’Overwatch 2 devrait se connecter à la grande finale de l’Overwatch League qui aura lieu le 25 septembre, car Blizzard montrera davantage de la suite très attendue pendant le spectacle.

Il semble que nous verrons les remaniements des héros pour Sombra et Bastion, en plus de voir des conceptions de personnages mises à jour. Mieux encore, il va y avoir un véritable match d’exhibition d’Overwatch 2 entre plusieurs joueurs professionnels, ce qui est assez banal étant donné que le jeu ne devrait pas sortir avant l’année prochaine. Tous ces aperçus auront lieu pendant les pauses d’avant-spectacle et de mi-temps.

Découvrez la bande-annonce élégante de cette annonce ci-dessous.

Woo woo woo whee woo whee ! Regroupez-vous avec l’équipe Overwatch le 25 septembre alors que nous révélons les nouvelles mises à jour d’Overwatch 2 en direct lors de la @OverwatchLeague Grand Finals. 🛠️ Retouches de Sombra et Bastion

✨ Nouveau look de Bastion

🆚 Match d’exhibition OW2 pic.twitter.com/fDdohgGuNA – Overwatch (@PlayOverwatch) 16 septembre 2021

Il sera assez intéressant de voir des pros jouer à Overwatch 2, en particulier à cause de la différence probable du jeu puisqu’il s’agit de 5v5 plutôt que du 6v6 d’Overwatch d’origine. Il est logique que les meilleurs joueurs y aient accès en premier, car ils joueront à une première version d’Overwatch 2 au cours de la saison 2022 de l’Overwatch League. En espérant que le prochain match d’exhibition soit excitant!

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

