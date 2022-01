Les détails du mémorial public John Madden dévoilés

John Madden, le légendaire entraîneur et animateur de la NFL décédé fin décembre, aura un service commémoratif public à Oakland, en Californie, le mois prochain. Il a été récemment annoncé que le service aurait lieu le mardi 15 février et la NFL a déclaré que de plus amples détails seraient annoncés bientôt. Madden a été l’entraîneur-chef des Oakland Raiders (maintenant Las Vegas Raiders) de 1967 à 1978 et a mené l’équipe au titre du Super Bowl en 1976.

Cela vient après que les Raiders ont honoré Madden lors du dernier match de l’équipe de la saison régulière contre les Chargers de Los Angeles dimanche soir. La famille Madden était présente pour allumer la torche commémorative d’Al Davis pour lancer le grand match. La présence de Madden a aidé les Raiders à gagner et à atteindre les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

« John était un entraîneur, un motivateur et un communicateur doué », a déclaré l’ancien secondeur des Raiders Monte Johnson. « Il écrivait toujours sur le tableau blanc le premier jour du camp d’entraînement : ‘KISS’ [Keep It Simple, Stuipid.] Ce n’était pas censé être critique ou humiliant, il croyait vraiment que le football était un simple jeu de blocage, de tacle, de course, de lancer et d’attraper le ballon. Si vous faisiez bien ces choses chaque dimanche, vous gagneriez, avec un objectif en tête, et cet objectif chaque année était de gagner le Super Bowl. »

« Tant de choses à propos de John, mais l’une des choses que j’aimerais vraiment souligner est le fait qu’il a amélioré tout le monde autour de lui », a déclaré l’ancien partenaire de diffusion de Madden, Al Michaels. « Il était excité et excitable, et son enthousiasme pour le jeu et pour son travail était contagieux. Cela a déteint sur nous tous. John était ravi de venir travailler. Il a apporté avec lui cette merveilleuse attitude, ce sentiment et cet amour du jeu , et cela s’est traduit pour tout le monde. »

Madden a pris sa retraite d’entraîneur après la saison 1978 et a fait son chemin dans la radiodiffusion, travaillant pour CBS, Fox, ABC et NBC. Son charisme dans le stand lui a valu de remporter 12 Emmy Awards et de se classer parmi les meilleurs annonceurs sportifs du réseau de télévision de tous les temps. Madden est également connu pour être le visage du jeu vidéo Madden NFL d’EA Sports, qui est toujours aussi fort aujourd’hui.