Les détails du premier remake de Splinter Cell partagés

Après près d’une décennie d’espionnage tactique secret assez intense, suivi d’une interruption prolongée, Sam Fisher est de retour, emportant avec lui ce qui sera certainement un arsenal de nouvelles armes et peut-être autant de questions. Heureusement pour nous, suite à l’annonce qu’un remake du célèbre jeu de tir furtif Splinter Cell de 2002 est actuellement en préparation chez Ubisoft, le directeur général d’Ubisoft Toronto, Istvan Tajna, s’est rendu sur le blog officiel du studio pour en clarifier quelques-uns, comme ainsi que d’éclairer davantage le projet à venir.

Selon Tanja, l’équipe d’Ubisoft Toronto dirigera le projet, une tâche que les développeurs de Watch Dogs: Legion et Far Cry 6 entreprennent avec « fierté ». Cela sert également de moment de boucle pour de nombreux membres du personnel, a déclaré Tanja, car ils ont été initialement recrutés uniquement pour travailler sur la liste noire de Splinter Cell en 2013.

Splinter Cell Remake – Sortir de l'ombre | Présentation du développeur

« Splinter Cell fait pleinement partie de l’ADN du studio et des racines du studio », a déclaré Tanja. « Nous savons à quel point les fans attendent de nous que nous modernisons la marque tout en nous assurant de ne rien perdre de son essence ; nous voulons nous assurer que les fans de Splinter Cell l’aiment vraiment. »

Considérant qu’Ubisoft Toronto a sans doute fait un assez bon travail avec Splinter Cell Blacklist – un titre que GameSpot a loué pour son « excellente atmosphère à enjeux élevés » et son « excellent jeu compétitif » dans notre revue – le studio semble un choix naturel pour le redémarrage à venir. De plus, depuis 2013, Tanja a déclaré avoir appris « ce qu’il faut pour livrer des jeux de cette envergure à un niveau de qualité élevé » et à quel point il est « incroyablement difficile » de « produire deux jeux, deux jeux AAA de cette envergure, presque à le même temps. » Tanja a déclaré que ces leçons, ainsi que l’importance de « la collaboration, la résilience et la confiance », sont celles qu’il emporte avec lui alors qu’il commence à travailler sur le remake de Splinter Cell.

Quant à ce que nous savons du jeu lui-même, Ubisoft a confirmé que le remake sera construit à partir de zéro en utilisant le moteur Snowdrop du studio, qui était auparavant utilisé sur The Division 2 et est le même actuellement utilisé pour son prochain Star Wars et Jeux Avatar: Frontiers of Pandora. Ubisoft a également confirmé que le titre comportera un éclairage et des ombres dynamiques qui seront incorporés dans la conception des niveaux du jeu, ainsi qu’un récit linéaire qui pourrait simplement renverser les attentes des fans pour un autre jeu de style bac à sable en monde ouvert de la société.

Cependant, le studio a également déclaré que certains changements seraient apportés au jeu, en particulier en ce qui concerne la façon dont le protagoniste Sam Fisher se déplace. Le producteur technique Peter Handrinos a déclaré que l’exploration et l’innovation seront les piliers clés du remake de Splinter Cell, tandis que le producteur Matt West a ajouté que tout cela fait partie du plan de la société visant à redéfinir les jeux d’action furtive et à chevaucher « la ligne entre l’esprit du l’ancien et le confort du nouveau. »

En fin de compte, Tanja est optimiste quant au projet, déclarant qu’il voit « un avenir radieux pour le Splinter Cell » qui « satisfera son public de base ».

« Je veux que le studio fasse revivre la marque Splinter Cell », a déclaré Tanja. « Pour vraiment satisfaire son public de base qui a très faim d’un nouveau Splinter Cell et aussi élargir l’horizon de la série à de nouveaux joueurs. Je vois un avenir radieux pour le Splinter Cell. »

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie prévue pour le remake de Splinter Cell – bien que, étant donné que le studio complète toujours l’équipe, nous pouvons supposer qu’il n’apparaîtra pas de sitôt. D’ici là, les fans de matériel VR peuvent s’attendre à un jeu Splinter Cell exclusif à Oculus qui est actuellement en cours de développement par Red Storm Entertainment.

