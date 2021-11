La star de Sons of Anarchy, Ron Perlman, a officiellement réglé les termes de son divorce avec son ex-femme Opal Stone Perlman. Selon TMZ, Ron et Opal partageront leurs biens, dont plusieurs véhicules et la maison familiale. Alors qu’Opal conservera la maison familiale lors du divorce, Ron s’est vu accorder une Tesla louée à conserver.

Un juge a décidé qu’Opal conserverait le grand domaine familial que le couple possédait à Los Angeles. On lui a également offert une Mercedes-Benz qu’ils ont louée. Quant à Ron, il obtiendra sa Tesla. Mais, il est également sur le point de faire de gros paiements à son ex à l’avenir. L’acteur devra payer à Opal 12 500 $ par mois en pension alimentaire pour époux. Il lui versera également 20 % de son revenu annuel entre 52 000 $ et 1,5 million de dollars.

Ron a été chargé de payer son ex-femme à perpétuité, ce qui signifie qu’il effectuera ces paiements pour de bon à moins qu’elle ne se remarie ou ne décède. Il couvrira également les frais d’avocat d’Opal, pour un total de 40 000 $. Us Weekly a rapporté que Ron et Opal ont officiellement réglé leur divorce le 20 octobre. Les anciens époux ont été mariés pendant 38 ans avant de se séparer. Ils se sont mariés le jour de la Saint-Valentin en 1981 et ont accueilli deux enfants ensemble, leur fille Blake, 37 ans, et leur fils Brandon, 31 ans.

Ron a demandé le divorce en novembre 2019. Au moment de son dépôt, il a cité des différences irréconciliables comme raison de la séparation. Il a indiqué que la date de séparation était mai 2019. Opal a déposé sa propre mesure en réponse à celle de son ex-mari. Elle a également invoqué des différences irréconciliables comme raison de la séparation et a demandé une pension alimentaire pour époux. Les deux ont été déclarés légalement célibataires en février 2021.

Au milieu de leur bataille pour le divorce, Ron a été lié à sa co-star de StartUp, Allison Dunbar. Il a été lié pour la première fois à sa co-star en 2018 et ils ont rapidement déclenché des rumeurs de romance lorsqu’ils ont été vus en train de s’embrasser après un repas à Alexander Steakhouse à Pasadena, en Californie, en mai 2019, des mois avant que Ron ne demande officiellement le divorce. Ron et Dunbar, qui ont fait leurs débuts sur le tapis rouge lors d’un événement Il était une fois… à Hollywood en décembre 2019, sont toujours aussi forts, car ils se sont récemment rendus en Italie pour des vacances.