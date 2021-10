Les détails et le calendrier de sortie de l’iPhone SE Plus ont peut-être fuité

Un rapport publié il y a quelques jours indiquait que la conception de l’iPhone SE de nouvelle génération offrirait une mise à niveau significative. L’iPhone SE 3 2022 comportera soi-disant les spécifications de l’iPhone 13, y compris la puce A15 Bionic et la prise en charge de la 5G. Le combiné ressemblera également à l’iPhone XR, bien qu’Apple remplacerait apparemment Face ID par un capteur Touch ID intégré au bouton d’alimentation. Nous vous avons dit que la rumeur contredisait les derniers rapports sur l’iPhone SE 3. Ceux-ci ont dit qu’Apple ne repenserait pas son prochain iPhone abordable. Un initié connu pour ses prédictions précises sur les écrans des smartphones dit maintenant que le prochain iPhone SE s’appellera iPhone SE Plus. Mais le combiné ressemblera toujours au modèle actuel.

La rumeur de l’iPhone SE Plus n’est pas nouvelle

Apple a utilisé le nom iPhone SE pour les iPhones abordables qu’il sort toutes les quelques années au printemps. Ces iPhones n’ont pas de schéma de numérotation, car ils ne font pas partie de la génération phare qui sort chaque mois de septembre. De plus, Apple attend au moins quelques années entre les versions, donc un schéma de numérotation n’a pas de sens. Lors du lancement du nouvel iPhone SE, l’ancien modèle ne reste pas en circulation.

Cela dit, des rapports de l’année dernière indiquaient qu’Apple lancerait ensuite un iPhone SE Plus. L’iPhone SE recycle le châssis de l’iPhone 8, on s’attendait donc à ce que l’iPhone SE Plus ressemble à un iPhone 8 Plus de 5,5 pouces. Mais il comporterait du matériel haut de gamme, comme c’est le cas avec l’iPhone SE.

Mais il s’avère qu’Apple pourrait réutiliser le surnom de Plus pour le modèle iPhone SE de nouvelle génération si l’on en croit Ross Young. C’est sans augmenter la taille du téléphone pour correspondre au design de l’iPhone 8 Plus.

Young a fait plusieurs prédictions précises sur les appareils inédits, y compris les iPhones. Pour la série iPhone 13, il a déclaré que les modèles Pro seraient dotés d’écrans ProMotion à 120 Hz. Et Apple a livré.

La refonte en profondeur n’arrivera pas avant 2024

En avril, l’analyste de l’affichage a déclaré que l’iPhone SE 3 conserverait le même écran LCD de 4,7 pouces en 2022. Il a également noté qu’une version de 6,1 pouces pourrait arriver en 2023 avec un écran perforé plutôt qu’une encoche.

Nous entendons maintenant que le prochain iPhone LCD sera introduit en 2022 et appelé SE Plus avec le même écran LCD de 4,7″ que le 8 avec 5G. Nous entendons que l’iPhone SE3 avec un écran LCD de 5,7″ à 6,1″ est maintenant repoussé à 2024. https ://t.co/9gxiAAk8Yi – Ross Young (@DSCCRoss) 25 octobre 2021

Citant ce tweet, Young dit maintenant que le prochain iPhone LCD arrivera l’année prochaine sous le nom d’iPhone SE Plus. Il comportera le même écran de 4,7 pouces que le modèle iPhone SE actuel, mais il prendra en charge la connectivité 5G. Young dit que l’iPhone SE 3 sera doté d’un écran LCD de 5,7 à 6,1 pouces en 2024.

L’iPhone SE 2020 est le dernier iPhone à être équipé d’un écran LCD. Apple a déplacé tous les modèles d’iPhone 12 vers OLED, même les moins chers. La série iPhone 13 est également livrée avec des écrans OLED. Si le rapport de Young est exact, Apple continuera à fabriquer des iPhones LCD pendant quelques années, à commencer par l’iPhone SE Plus, qui sortira l’année prochaine.

L’iPhone SE Plus ne sortira pas avant le printemps prochain, au plus tôt. Cela nous donne beaucoup de temps pour en savoir plus sur la conception et les spécifications du combiné.