Les détails initiaux de Battlefield Mobile révélés, premier test à venir cet automne

Champ de bataille mobile ressemble en effet à un vrai jeu Battlefield. Le prochain jeu de tir est officiellement apparu sur le Google Play Store, et EA a profité de cette occasion pour détailler certains de ses plans pour le futur proche et au-delà.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Pour commencer, Battlefield Mobile est un jeu gratuit qui emprunte plusieurs éléments à ses grands frères et sœurs sur PC et consoles. Le premier test limité du jeu débutera cet automne en Indonésie et aux Philippines, et sera disponible uniquement sur les appareils Android exécutant la version 7.0 et plus.

EA a déclaré que vous pouvez vous attendre à ce que le jeu propose des objets cosmétiques pour de l’argent réel, y compris un pass de combat. Quant au contenu disponible dans ce premier test, il se limitera à Conquest on Grand Bazaar, la carte de Battlefield 3.

En effet, le look du jeu ressemble à celui de Battlefield 3 dans quelques domaines. Le combat interarmes de Battlefield traditionnel sera présent dans la version mobile. Cela s’étend également à la destruction, une caractéristique de Battlefield.

Battlefield Mobile a quatre classes : Assault, Support, Medic et Recon, mais vous pourrez également personnaliser l’apparence de chaque “héros de guerre” à votre guise. Il ne semble pas que les spécialistes de Battlefield 2042 en fassent partie, mais la description indique que les héros de guerre auront leurs propres missions narratives.

Bien sûr, le magasin promet également des systèmes de progression qui vous rapporteront des améliorations d’armes et divers skins pour eux, ainsi que pour votre soldat. Vous pouvez vous attendre à des cartes classiques et nouvelles dans Battlefield Mobile. Malheureusement, il n’y a actuellement aucune possibilité d’enregistrer un intérêt, vous devrez attendre que la pré-inscription soit disponible dans votre région.

Le jeu a été officiellement révélé plus tôt cette année. Il est en cours de développement chez Industrial Toys, avec la contribution de DICE. Battlefield Mobile est en tournage pour une sortie publique l’année prochaine.