Les détails se dégagent de la saga des contrats de Jérôme Boateng au Bayern Munich

Selon un rapport de Bild + (tel que capturé par Spox), la situation contractuelle de l’arrière central vétéran Jérôme Boateng a fait l’objet d’un débat intense au front office du Bayern Munich.

En janvier, les négociations contractuelles devaient avoir lieu au printemps, mais il était largement supposé à l’époque que le joueur de 32 ans ne serait pas récompensé par un séjour prolongé, quelle que soit son importance pour l’entraîneur Hansi Flick.

Après cela, l’histoire s’est déroulée de la manière suivante:

1er avril: Pendant la trêve internationale, l’ancien président Uli Hoeness a déclaré qu ‘«il n’emmènerait pas Boateng en Euros» tout en exprimant son point de vue sur la composition de l’équipe nationale allemande. 5 avril: Le conseil de surveillance aurait informé Boateng que son contrat ne sera pas prolongé à la fin de cette saison. 6 avril, avant le match aller contre le PSG: le directeur sportif Hasan Salihamidžić confirme les rumeurs lors de la conférence d’avant-match, déclarant que «Boateng quittera le FC Bayern par la grande porte».

Maintenant, Bild affirme que c’était il y a environ deux semaines à compter d’aujourd’hui, lorsque «Brazzo» a informé le camp de Boateng de la décision de la direction. L’explication du directeur sportif était la suivante:

Le défenseur central est trop souvent blessé et ne joue pas assez régulièrement.

Les conseillers de Boateng ont cependant refusé d’accepter ce raisonnement. Les deux parties se sont de nouveau rencontrées le lendemain, cette fois en présence du PDG Karl-Heinz Rummenigge.

La réunion a eu lieu mercredi (ce serait le 31 mars), avant l’apparition d’Uli Hoeness en tant qu’expert. Rummenigge a exhorté Boateng à rester patient pendant «encore deux ou trois semaines» et à retarder les négociations avec d’autres clubs. Étant le plus proche confident de l’entraîneur, Kalle savait à quel point Boateng est considéré par Hansi Flick.

Pour Rummenigge, la séparation n’était apparemment pas encore décidée.

Mais malgré cet accord, Bild déclare que Brazzo est sorti seul une semaine plus tard. Il a informé Boateng de rechercher des pâturages plus verts après le dernier échauffement du match aller avec le PSG et a ensuite annoncé cette décision directement à la télévision. Naturellement, cet acte voyou et son timing n’ont pas été bien accueillis par les membres du conseil d’administration ainsi que par l’entraîneur Flick. De plus, cela semble également avoir eu un impact sur les négociations contractuelles du jeune défenseur central, Niklas Süle:

De plus, le club a été fragilisé par cette approche lors des négociations avec Niklas Süle (25 ans). Son contrat expire en 2022, il n’est pas encore clair s’il restera avec le Bayern au-delà de l’été.

Bild explique également que «les contrats des joueurs ne relèvent pas du domaine de responsabilité du conseil de surveillance, mais sont traditionnellement de la responsabilité du conseil exécutif» (de fcbinside).

Photo par Matthias Hangst / .

Il est indéniable que le départ de Boateng était inévitable, le Bayern devant avoir trois défenseurs centraux superstar – Lucas Hernandez, Niklas Süle et le nouveau venu Dayot Upamecano, ainsi que deux jeunes arrières centraux Tanguy Nianzou et Chris Richards se battant pour le match , prochaine saison.

Mais la manière dont les négociations ont été menées, si l’on en croit le rapport, était tout simplement épouvantable de la part d’un conseil compétent comme celui du Bayern. Boateng, pour sa part, a réalisé l’une de ses plus belles performances lors de son dernier match d’UEFA Champions League avec Die Roten. Actuellement, le trio de première division anglaise Chelsea, Tottenham et Arsenal serait intéressé par la signature du vainqueur de la Coupe du monde.