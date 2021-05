Les détenteurs de Bitcoin à long terme accumulent des pièces après avoir coupé leurs positions au début du Bull Run

Compartir

Le prix du Bitcoin (BTC) a connu une autre date de transaction cahoteuse, ce qui a conduit le prix du BTC à tomber au plus bas de 42k $ et à prendre de l’élan à 45181 $ au moment de la rédaction de cet article, selon CoinMarketCap.

BTC faisait face à des vents contraires provoqués par les tweets d’Elon Musk récemment sur l’abandon des paiements BTC par Tesla en invoquant des préoccupations environnementales.

Cependant, les investisseurs à long terme de Bitcoin ont vu cette forte baisse comme l’occasion idéale pour l’accumulation d’actifs, comme l’a évoqué l’analyste de marché William Clemente III. Il expliqua :

“Les détenteurs de Bitcoin à long terme s’accumulent à nouveau après avoir réduit leurs positions lors de la première course haussière.”

Les sentiments de Clemente ont été repris par les cofondateurs de Glassnode, Yann & Jan, et ils ont déclaré que de nombreuses personnes investissaient dans BTC à long terme.

De plus, le fournisseur de métriques en chaîne, Santiment, estimait que BTC atteignait le plus haut niveau de sentiment positif de l’année en fonction de la baisse actuelle, car de nombreux traders considèrent les plus bas de 40000 $ comme une opportunité idéale d’acheter.

La majeure partie du volume en chaîne provenait de titres à court terme

Selon l’analyste de la chaîne sous le pseudonyme de preuve de dilution:

«La plupart du volume en chaîne provenait de détenteurs à court terme qui ont fini par capituler à perte. Pendant ce temps, les fourches à long terme et les mineurs accumulent des sats à un rythme croissant, achetant clairement la goutte. “

L’analyste a fait allusion au fait que les détenteurs de long terme achètent en profondeur.

Prix ​​du Bitcoin par rapport aux baisses d’or

L’analyste de marché Holger Zschaepitz a noté que le prix du Bitcoin était tombé à des niveaux bas par rapport à l’or depuis février. Il a reconnu:

«Le ratio du prix de Bitcoin par rapport à l’or est tombé au niveau le plus bas depuis février, a calculé BBG, citant une prudence accrue concernant les actifs spéculatifs et la reprise économique après la pandémie. Un Bitcoin équivaut désormais à environ 23 onces de lingots, contre un record de 36 onces en avril. “

Malgré les difficultés actuelles de Bitcoin, le fondateur de SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, a récemment déclaré qu’il s’agissait toujours de la crypto-monnaie à posséder.

