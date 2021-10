Les détenteurs de Bitcoin à long terme profitent mais ne sortent pas en masse

Une semaine après que Bitcoin (BTC) a atteint un nouveau record absolu (ATH) de 66 900 $, la principale crypto-monnaie a connu une correction notable qui l’a ramenée en dessous du niveau psychologique de 60 000 $.

BTC oscillait autour de 59 171 $ lors des échanges intrajournaliers, selon CoinMarketCap. Cette tendance s’explique par le fait que les détenteurs à long terme (LTH) sur le marché du Bitcoin réalisent un profit. Le fournisseur d’informations sur la chaîne Glassnode a noté :

« Au cours d’une période d’accumulation extraordinaire depuis mars, les LTH ont ajouté 2,42 millions de BTC aux portefeuilles. Les dépenses ci-dessus sont d’environ 39,5K Bitcoin ou ~ 1,6% du solde accumulé. Les LTH font du profit, mais ils ne sortent pas en masse. »

L’analyste de marché Jan Wuestenfeld a fait écho à ces sentiments en déclarant :

«Le pourcentage de l’offre de hodler à court terme par rapport à l’offre totale (dernière offre active au cours des trois derniers mois) a augmenté en octobre. Une indication que certains hodlers à long terme ont saisi la flambée des prix du Bitcoin comme une opportunité de réaliser des bénéfices. »

Le marché du Bitcoin est-il surendetté ?

Selon Ki-Young Ju, PDG de CryptoQuant :

« Le ratio de levier estimé de la BTC est sur le point d’atteindre un sommet en un an. Il semble évident que le marché est actuellement surendetté. Nous verrons une certaine volatilité sous peu. »

D’autre part, Bitcoin est actuellement à un niveau de support important, étant donné que près de 501 000 BTC ont été achetés dans ce domaine. La société d’analyse de données IntoTheBlock a reconnu :

Comme en témoignent l’activité commerciale récente et l’indicateur IOMAP, Bitcoin a trouvé un soutien important entre 59 453 $ et 61 346 $. Dans cette gamme de prix, plus de 1,12 million d’adresses ont déjà acquis 501 000 BTC. »

Pendant ce temps, Jelena McWilliams, présidente de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), a récemment révélé que l’assureur travaillait avec la Réserve fédérale et l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) pour voir comment les banques pourraient détenir Bitcoin et autres crypto. les atouts.

Source de l’image : Shutterstock