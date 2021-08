Les détenteurs de BTC à court terme voient de légers gains alors que la corrélation réalisée entre Bitcoin et l’or devient négative

Après des mois de consolidation entre 30 000 $ et 40 000 $, Bitcoin a récemment vu le bout du tunnel en battant le prix psychologique de 40 000 $.

La principale crypto-monnaie est en hausse de 19,58 % au cours des 7 derniers jours et a atteint 45 596 $ lors des échanges intra-journaliers, selon CoinMarketCap.

Par conséquent, cela a donné aux détenteurs de Bitcoin à court terme une raison de sourire alors qu’ils sont revenus à la rentabilité. La société d’analyse de cryptographie Glassnode a expliqué :

En conséquence, l’intérêt à court terme pour le marché Bitcoin augmente. La société d’analyse de données IntoTheBlock a noté :

Les détenteurs de BTC à court terme se sont retrouvés à la réception après que la principale crypto-monnaie a chuté d’un sommet historique (ATH) de 64,8 000 $ enregistré à la mi-avril à des creux de 30 000 $ en raison de facteurs tels que la faible volatilité et l’intensification. de la répression du minage de crypto par les autorités chinoises.

Bitcoin-Gold a remarqué des baisses de corrélation

Selon le fournisseur de chaîne de données Skew :

“La corrélation réalisée sur 1 an entre Bitcoin et or est devenue négative et se rapproche de ses plus bas de 3 ans.”