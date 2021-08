Les détenteurs de portefeuille Unocoin peuvent désormais acheter des marchandises avec BTC ⋆ Crypto new media

Unocoin – un service d’échange de crypto-monnaie et de portefeuille en Inde – permet aux utilisateurs d’acheter des biens et des services via leurs portefeuilles en utilisant Bitcoin.

Les utilisateurs d’Unocoin rapprochent BTC de son objectif ultime

Le processus fonctionne un peu différemment que si l’on devait simplement payer en espèces. Plutôt que d’utiliser Bitcoin directement pour acheter des articles de tous les jours, les clients peuvent plutôt utiliser Bitcoin pour acheter des bons, qui peuvent ensuite être utilisés pour tous les produits dont les personnes en question pourraient avoir besoin. Ces bons valent divers montants en espèces équivalents à un taux de bitcoin spécifié.

Unocoin s’efforce de rapprocher le bitcoin et la crypto-monnaie de leurs objectifs initiaux de servir d’outils de paiement. Ces actifs ont été initialement construits pour mettre de côté les cartes de crédit, les monnaies fiduciaires et les chèques, mais malheureusement, cela a été un voyage extrêmement lent étant donné que bon nombre de ces actifs – bitcoin en particulier – sont extrêmement volatils, et compte tenu de leur fluctuations de prix constantes, de nombreux détaillants et points de vente ont refusé d’accepter les devises numériques pour les paiements.

Unocoin cherche à changer tout cela. Une fois qu’un client achète un bon, une déduction en bitcoins est effectuée sur son compte et il reçoit un code de bon qu’il peut utiliser pour un achat défini.

Ce chemin a déjà été emprunté par le biais d’autres échanges de crypto-monnaie. Par exemple, Zeb Pay s’était précédemment associé à une entreprise connue sous le nom de Flipkart pour offrir aux particuliers des bons de dépenses en échange de leur bitcoin.

L’annonce d’Unocoin intervient à un moment où le bitcoin se remet d’une série de lourdes pertes qui l’ont tourmenté au cours des trois derniers mois. La devise a d’abord atteint un nouveau sommet historique d’environ 64 000 $ par unité à la mi-avril, mais à partir de là, l’actif a commencé à subir une série de baisses qui l’ont vu passer brièvement en dessous de la barre des 30 000 $. Au moment de mettre sous presse, cependant, la devise se négocie pour environ 46 800 $.

Discutant de la récente augmentation du bitcoin, Siddharth Menon – le COO de l’échange crypto Wazir X – a expliqué dans une interview :

Bitcoin a réussi à clôturer au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours, ce qui indique que les taureaux reviennent. En outre, l’analyse en chaîne indique que la baisse a été achetée par des détenteurs à long terme et nous ne voyons aucune réservation de profit comme nous l’avons vu en 2018 après le sommet de 19 600 $ sur le bitcoin. Tous les bitcoins achetés pendant la baisse sont retenus par les investisseurs. Bitcoin et les marchés de la crypto montrent de forts signes de retournement. Ether, le roi des altcoins, mène clairement le pacte pour surpasser le bitcoin au cours de la semaine dernière.

Plus de volatilité en route ?

Edul Patel – PDG et co-fondateur de Mudrex – est également intervenu, déclarant :

Après un rallye important au cours des dernières séances de bourse, nous commençons à assister à des consolidations sur les marchés de la cryptographie. Les données techniques suggèrent que les prochaines 24 heures pourraient rester volatiles pour le spectre cryptographique.

