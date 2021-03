Les détenteurs de XRP obtiennent le feu vert pour que le mouvement intervienne dans l’affaire SEC vs Ripple

Les détenteurs de jetons XRP qui ont demandé le droit d’intervenir dans l’affaire en cours contre Ripple Labs par la Securities and Exchange Commission des États-Unis ont reçu le feu vert du juge de district du tribunal du district sud de New York.

Selon une lettre déposée par la juge de district Anna Torres le 29 mars, les intervenants proposés ont jusqu’au 19 avril pour déposer leur requête en intervention, des délais supplémentaires jusqu’à la mi-mai étant fixés pour le dépôt de l’opposition et les réponses de la SEC et de la défendeurs eux-mêmes.

Leur argument a été étayé par une lettre déposée auprès du tribunal le 26 mars par les avocats représentant les dirigeants de Ripple Labs, Brad Garlinghouse et Christian Larsen, tous deux accusés dans l’affaire de la SEC.

Ils ont écrit au juge Torres que, à leur avis, les six individus cherchant à intervenir « afin de protéger les intérêts d’une classe putative de » milliers « de » détenteurs « de XRP » ont des inquiétudes « fondées » concernant la «manque de clarté» dans le cas de la SEC.

La SEC, selon les défendeurs, a «des allégations concluantes suggérant que XRP est toujours un titre», ce qui implique que «chaque offre, vente ou transaction impliquant XRP est soumise à la panoplie d’exigences réglementaires imposées par les lois fédérales sur les valeurs mobilières.»

Cela a été repris dans une lettre déposée par le cabinet d’avocats Deaton le 19 mars au nom des détenteurs de jetons, dans laquelle les avocats ont écrit que l’affirmation de la SEC selon laquelle tous les XRP sont des titres, «de 2013 à aujourd’hui», semble impliquer que «tous les XRP constituent des titres non enregistrés. titres, y compris le XRP dans les comptes des détenteurs de XRP. »

Les détenteurs de XRP ont, par conséquent, «subi de graves préjugés sur la base de ces allégations« actuelles »», a écrit le cabinet d’avocats Deaton. Leur demande d’intervention repose sur le fait qu’ils cherchent à faire en sorte que «le jugement de cette affaire tienne compte de l’ensemble des droits de propriété acquis en jeu et que ces intérêts et droits connexes soient pleinement et vigoureusement défendus».

Comme indiqué précédemment par le cabinet d’avocats Deaton et les défendeurs de Ripple Labs, l’action de la SEC avait entraîné une baisse de la valeur du XRP en circulation de plus de 15 milliards de dollars.

Dans sa propre lettre au juge Torres, déposée le 26 mars, la SEC avait fait valoir que ceux qui déposaient la requête en intervention elle-même manquaient de clarté et n’expliquaient pas quelles allégations ils allaient faire valoir contre qui dans cette action si la Cour leur permettait de intervenir. »

En plus de citer le fait que le Congrès a «interdit par la loi la consolidation ou la coordination des réclamations sans le consentement de la SEC», l’agence a fait valoir que l’appel des titulaires reposait sur une «base irrégulière».