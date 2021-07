Les détenteurs d’éther continuent d’augmenter, adresses uniques sur une tendance à la hausse constante

Ethereum (ETH)

Les détenteurs d’Ethereum continuent d’augmenter, des adresses uniques sur une tendance à la hausse constante

Les prix sur le marché des crypto-monnaies restent modérés, le week-end à faible volume connaissant une nouvelle baisse.

Cette fois, Ether se négocie autour de 2 100 $, en baisse d’environ 52% par rapport à son sommet historique de la mi-mai, avec un financement négatif sur certaines bourses.

Cependant, les investisseurs profitent de cette opportunité et ramassent des pièces bon marché, le nombre de détenteurs d’ETH qui détiennent l’actif crypto depuis au moins un an continue d’augmenter.

Le nombre d’adresses ETH détenues depuis plus d’un an continue d’augmenter. pic.twitter.com/x4Dl9kBgec – Documenter Ethereum 🦇🔊 (@DocumentEther) 9 juillet 2021

Tout comme cela, le nombre total d’adresses uniques sur la blockchain Ethereum est également à la hausse, atteignant plus de 162,5 millions. L’augmentation quotidienne du nombre d’adresses est toujours forte et supérieure à 100 000, selon Etherscan.

Cette augmentation quotidienne a également dépassé les 200 000 certains jours, deux jours de suite début juin, enregistrant même plus de 320 000 augmentations.

Au milieu de cela, le PDG de Tesla, Elon Musk, a encore une fois parlé des limites de Bitcoin et d’Ethereum, les qualifiant de “lents” et impliquant des coûts “élevés”. Il a tweeté,

“Il y a du mérite à l’OMI de Doge de maximiser le taux de transaction de la couche de base et de minimiser les coûts de transaction avec des échanges agissant comme la couche secondaire de facto.”

“BTC et ETH poursuivent un système de transaction multicouche, mais le taux de transaction de la couche de base est lent et le coût de transaction est élevé”, a déclaré Musk sur Twitter, ajoutant :

« La taille et la fréquence des blocs devraient augmenter régulièrement pour correspondre à la bande passante largement disponible. »

Pendant ce temps, dans une interview accordée aux médias français, les jumeaux Bogdanoff vendent le jeton non fongible (NFT) de leur mème tout en affirmant avoir joué un rôle dans l’invention du bitcoin. La croissance du NFT, tout comme DeFi, se produit également principalement sur le deuxième plus grand réseau.

LES JUMEAUX DE BOGDANOFF ACHETÉ $ ETH, JE LE RÉPÈTE, LES JUMEAUX BOGDANOFF ACHETÉ $ ETH pic.twitter.com/UVVZgBhVza – Vitalik Booberin (@VBooberin) 7 juillet 2021

Pour l’instant, la communauté Ethereum attend avec impatience le hard fork de Londres avec EIP 1559, qui devrait être activé début août.

Par la suite, l’année prochaine, Ethereum devrait passer de la preuve de travail (POW) à la preuve de participation (POS). Déjà, plus de 6,25 millions d’ETH sont mis en jeu dans son contrat de dépôt.

Selon JPMorgan, le jalonnement réduit le coût d’opportunité de la détention de cryptos par rapport à d’autres classes d’actifs telles que les dollars américains et les bons du Trésor américain. Selon eux, cette capacité à générer un rendement réel positif pourrait également conduire le marché de la cryptographie à devenir plus grand public.

“En fait, dans l’environnement actuel de taux zéro, nous voyons les rendements comme une incitation à investir”, a déclaré le géant bancaire.

