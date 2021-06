Ethereum (ETH)

Les détenteurs d’Ethereum (ETH) augmentent de 8,16 millions, malgré le retrait de 60%

Le prix des ETH fait quelques mouvements cette semaine car il vise 2700 $. Pourtant, l’actif numérique oscille entre 2 000 $ et 3 000 $ après un retrait de 60%.

L’actif cryptographique est encore loin de son sommet historique de 4 380 $; Cependant, malgré cela, le nombre de détenteurs continue de croître à mesure qu’ils récupèrent des pièces bon marché, établissant un nouveau record de détenteurs d’éther.

Au 30 mai, 58,9 millions d’adresses avaient un solde en ETH, ce qui représente une augmentation énorme de 8,16 millions depuis le début de l’année, selon IntoTheBlock.

Quant aux adresses ETH uniques, elles ont atteint un nouveau sommet de 156 millions, contre près de 131 millions au début de cette année et un peu plus de 84 millions au début de 2020, selon Etherscan.

Il y a beaucoup d’excitation autour d’Ethereum, grâce au prochain EIP-1559, qui en fera effectivement un actif « déflationniste » en brûlant les frais de gaz. En outre, le passage à la preuve de participation (PoS) au milieu des préoccupations persistantes concernant la consommation d’énergie par les réseaux de preuve de travail (PoW) le rend attrayant.

Sans parler de l’expansion rapide de l’espace de la finance décentralisée (DeFi), avec 65 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) qui pourraient être considérés comme des actifs sous gestion, ce qui se produit principalement sur le deuxième plus grand réseau, ajoute à sa popularité et usage.

Tout cela fait que les passionnés d’Ethereum et JPMorgan, Goldman Sachs, l’investisseur milliardaire Carl Icahn voient plus de potentiel dans Ether que Bitcoin, prédisant le remplacement de la principale crypto-monnaie par Ethereum.

Ether “dépassera probablement Bitcoin à un moment donné dans le futur, car Ethereum sera supérieur en matière d’innovation et d’intérêt des développeurs”, a déclaré Tegan Kline, co-fondateur de la société de logiciels de blockchain Edge & Node. Mais selon elle, les investisseurs devraient allouer du capital aux deux actifs cryptographiques. BTC -0,32% Bitcoin / USD BTC 36855,13 USD USD

La crypto est le marché le plus libre, presque tout est permis, les douves sont peu profondes et les barbares en permanence aux portes. Les appels à la 1ère position permanente proviennent principalement de personnes qui veulent que ce soit facile (si seulement je pouvais simplement détenir passivement un actif qui résoudrait tout)

Cependant, tout le monde ne pense pas dans le même sens que le souligne l’investisseur crypto @ bitcoinpanda69, “ce sont juste des actifs complètement différents”.

Alors que Bitcoin est “une réserve de valeur ultra-sécurisée et résistante à la censure et qu’il est sans égal pour faire cette chose”, Eth “est l’ordinateur mondial”.

