Les détenteurs du DOT votent pour le nouveau look de Polkadot

Après des mois d’itération, Parity Technologies – l’un des développeurs du protocole d’interopérabilité Polkadot – a lancé mercredi un portail Web permettant aux détenteurs de jetons DOT de voter sur l’avenir du logo et des actifs de la marque de la blockchain.

La refonte de la marque a débuté en janvier avec l’embauche de Koto, une agence de design. Selon un site de vote lancé aujourd’hui, le vote est le résultat de mois de « retours qualitatifs » de la part des utilisateurs et des développeurs.

Dans une interview avec CoinDesk, la conservatrice des primes de la marque Polkadot, Kaye Han, a déclaré que la nouvelle image de marque est essentielle pour toucher un public occasionnel à mesure que le projet se développe, et qu’il pourrait s’agir d’une première en matière de décentralisation de la gestion de la marque.

« Les besoins de l’écosystème Polkadot pour la marque ont énormément augmenté et ont eu du mal à communiquer efficacement sa complexité croissante », a déclaré Han. « Ce n’est qu’en impliquant la communauté tout au long du processus qu’un langage de conception plus flexible, adaptable et extensible peut être créé. Il s’agit d’une approche nouvelle et expérimentale qui est loin d’être parfaite, mais c’est un pas dans la bonne direction pour explorer l’image de marque décentralisée.

Les détenteurs de jetons DOT ont la possibilité de sélectionner l’un des deux formats de conception pour les futures mises en page Web et sociales, ainsi que l’un des deux nouveaux logos – tous inspirés par des points et présentant divers styles d’animation.

Le vote est maintenant en direct et se terminera le 5 novembre.