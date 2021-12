Les détenus de New York qui harcèlent sexuellement des agents de correction pourraient faire face à des peines plus sévères

Des lois plus strictes sont nécessaires à New York contre les détenus et les détenus qui harcèlent sexuellement ou tâtonnent les femmes agents de correction, ont déclaré les dirigeants syndicaux du bas de l’État.

Les chefs des syndicats d’agents de correction sont « fatigués et marre » des incidents et prévoient de rencontrer les législateurs de l’État à partir de cette semaine pour faire pression en faveur de nouvelles protections qui pourraient inclure l’obligation pour certains détenus de s’enregistrer comme délinquants sexuels, a déclaré le chef de Westchester. Association de bienfaisance des agents de correction du comté.

Le président de la COBA, Neil Pellone, a déclaré qu’il voulait faire savoir aux autorités que « la loi ne s’arrête pas aux murs de la prison » et que les détenus devraient être soumis aux mêmes peines que s’ils commettaient ces crimes dans la rue.

« Nous sommes fatigués et marre et avons besoin de sérieux changements en ce qui concerne le harcèlement sexuel de nos policières par les détenus », a déclaré Pellone dans une déclaration au Post.

«Ces femmes courageuses qui revêtent un uniforme et accomplissent leurs tâches avec la plus grande diligence et professionnalisme, ne se sont pas inscrites pour être harcelées sexuellement et verbalement de manière régulière par une population carcérale qui paie très rarement les conséquences de leur comportement. «

Pellone et d’autres dirigeants syndicaux du nord de l’État font pression pour des changements qui pourraient signifier que les détenus pourraient faire face à des accusations criminelles pour le harcèlement qu’ils se livrent derrière les barreaux – et d’autres changements pourraient signifier qu’une personne qui a plusieurs infractions soit obligée de s’inscrire en tant que délinquant sexuel.

La conseillère municipale Adrienne Adams a présenté une résolution qui érigerait les contacts forcés en accusation de crime et le harcèlement sexuel aggravé des agents de correction en un délit de classe A. . pour QBFC

Les plaintes des agents du DOC vues par The Post incluent des prisonniers qui s’exposent, proposent des agents de correction pour des rapports sexuels, menacent de viol et se masturbent à leur vue alors qu’ils passent.

À New York, la conseillère Adrienne Adams a présenté une résolution le 9 décembre demandant à la législature de l’État de modifier son code pénal pour élever les contacts forcés à une accusation de crime et le harcèlement sexuel aggravé d’un agent de correction – y compris la violence verbale et les gestes obscènes – à un Un délit de classe A.

Il y a eu 31 cas d’agressions sexuelles de détenus depuis le 1er janvier. Parmi ceux-ci, 22 concernaient des agents du DOC, dont 20 femmes et deux hommes. Un capitaine du DOC a également été agressé, ainsi que huit civils. Il n’y a eu que neuf inculpations du bureau du procureur du district du Bronx jusqu’à présent de ces incidents.

Jeudi dernier, un détenu de Riker a été inculpé pour harcèlement d’une agente du DOC pour un incident survenu en mai.

Un détenu Rikers de 29 ans a récemment été inculpé pour harcèlement d’une femme officier du Département des services correctionnels.JC Rice

Christopher Galliego, 29 ans, aurait appelé l’officier de 53 ans à la porte de sa cellule, où il s’est exposé et a éjaculé sur ses gants et sa jambe, selon un communiqué du bureau du procureur du district du Bronx.

Un projet de loi similaire à celui de la ville est en cours de rédaction par le président du Comité des services correctionnels de l’Assemblée de l’État, David Weprin, et devrait être présenté en janvier.

Reportage supplémentaire par Mark Lungariello.