Au milieu des informations faisant état de détenus du 6 janvier soumis à des tortures inhumaines, notamment des coups, l’isolement cellulaire et la coercition de vaccination COVID-19 dans le centre de détention de DC, l’audio publié par American Greatness révèle que les prisonniers chantent la bannière étoilée afin de remonter le moral et remonter le moral en attendant leurs épreuves.

Un audio exclusif publié par American Greatness révèle que les prisonniers politiques du 6 janvier chantent l’hymne national pour se remonter le moral et remonter le moral en attendant leurs procès prévus pour l’année prochaine. « Les détenus comprennent des Américains qui ne sont pas accusés d’avoir commis des crimes violents. Les détenus actuels sont quelques membres des Oath Keepers ; les « agresseurs » présumés de l’agent Brian Sicknick et les délinquants non violents tels que Timothy Hale-Cusanelli. Les accusés ont été transportés dans une partie spéciale du système pénitentiaire de DC utilisée pour héberger les personnes accusées d’infractions liées au 6 janvier. La plupart ont été détenues dans des conditions d’isolement, n’ayant droit qu’à une heure de sortie d’une cellule pour un seul homme une heure par jour, pendant des mois jusqu’à ce que les restrictions soient quelque peu assouplies récemment », lit-on dans le rapport de la collaboratrice principale d’American Greatness, Julie Kelly.

Les détenus du centre de détention sont contraints de recevoir le vaccin COVID-19 pour éviter les abus et les restrictions COVID-19 qui ont été comparés aux conditions observées à Guantanamo Bay. « Cela signifie que les détenus qui ne sont pas vaccinés sont détenus dans des conditions de verrouillage inhumaines en cours. Il s’agit d’une violation flagrante du code de Nuremberg, qui interdit de tester des médicaments sur les détenus et interdit le recours à la force ou à la coercition dans l’utilisation d’expériences médicales », a déclaré Suzzanne Monk à National File en juin.

Les conditions de la prison ont été largement condamnées en raison de la nature abusive et dystopique des restrictions COVID-19. Les détenus n’avaient pas le droit de se raser, de se couper les ongles des pieds ou de se faire couper les cheveux, seulement pour recevoir un épilateur chimique que beaucoup ne pouvaient ou ne voulaient pas utiliser en raison de brûlures de la peau. Les détenus n’étaient pas autorisés à recevoir des visites de leurs avocats et de leurs familles, et n’étaient autorisés à les contacter que virtuellement ou par téléphone. Ils n’avaient pas accès aux services de la bibliothèque et n’avaient donc pas accès à du matériel de lecture pour passer le temps pendant leur incarcération. Les détenus ont vu leurs dates de procès prolongées de semaines, voire de mois. Les avocats des détenus ont signalé des abus mentaux et verbaux, des menaces et des coups violents qui ont laissé les détenus avec des blessures permanentes.

Selon un proche de l’un des détenus, les prisonniers politiques chantent l’hymne national tous les soirs à 21 heures pour « garder le moral parmi les hommes qui sont en prison depuis des mois et qui pourraient ne pas comparaître devant le tribunal avant l’année prochaine ».

National File a confirmé l’implication fédérale secrète lors des événements du 6 janvier, car de nombreux experts spéculent que la portée de l’infiltration secrète du gouvernement de la foule pro-Trump pourrait être beaucoup plus large qu’on ne le pensait initialement. (LIRE LA SUITE: Potentiel 1/6 de la Fed vu attaquer des partisans de Trump, les flics ont été condamnés à une suspension de peine pour les crimes de 2019 malgré des années) Alors que National File continue d’enquêter sur l’implication fédérale le 6 janvier, le gouvernement fédéral arrête en masse les partisans de Trump. Comme cela a été rapporté le 14 juillet, les forces de l’ordre fédérales ont rassemblé toute la famille Munn, ne laissant qu’un seul jeune enfant sans parents et sans famille, pour avoir marché dans le bâtiment du Capitole à travers une fenêtre cassée pour observer les événements qui s’y déroulent.

«Kristi Munn, Tom Munn, Dawn Munn, Josh Munn et Kayli Munn ont été arrêtés mardi et font maintenant face à quatre accusations fédérales après qu’il a été révélé qu’ils étaient entrés dans le bâtiment du Capitole le 6 janvier par une fenêtre cassée, après avoir parcouru près de 1 600 milles. en 24 heures pour assister à la manifestation », a rapporté National File. « La famille avait également amené un mineur non identifié à l’intérieur du bâtiment. L’enfant n’a pas fait l’objet d’accusations, mais reste sans parents et sans famille à la suite des arrestations. »