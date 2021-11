Les détenus du Wisconsin recevront des photocopies de leur courrier personnel pour limiter l’utilisation de drogues en dentelle de papier

Les détenus de la prison du Wisconsin commenceront à recevoir des photocopies de leur courrier le mois prochain alors que les autorités tentent d’endiguer le flux de papier contenant de la drogue dans les établissements correctionnels.

Le Wisconsin Department of Corrections (DOC) a déclaré que le papier et les enveloppes peuvent être vaporisés ou trempés dans des cannabinoïdes synthétiques tels que le K2, puis envoyés dans des prisons où ils sont déchirés en lanières et fumés et vendus aux détenus.

Les cannabinoïdes synthétiques peuvent entraîner des vomissements, des pensées suicidaires, un comportement violent et une fréquence cardiaque rapide, selon le National Institute on Drug Abuse.

Les détenus de la prison du Wisconsin verront leur courrier photocopié et leur seront envoyés dans le but de réduire le flux de drogues contenant du papier dans les établissements, ont déclaré des responsables des services correctionnels. (Département des services correctionnels du Wisconsin)

« La mission et les valeurs fondamentales de notre agence incluent la protection de la sécurité de notre personnel et de ceux qui nous sont confiés, et c’est ce qui motive cette décision », a déclaré le secrétaire du DOC, Kevin Carr. « En empêchant les morceaux de papier originaux d’entrer dans les établissements, nous pouvons réduire considérablement la quantité de drogues entrant et créer un environnement plus sûr. »

Malgré une augmentation des recherches et des tests de dépistage de drogue, il y a eu 182 incidents liés à la drogue dans les établissements du DOC en septembre, dont 16 impliquant des personnes ayant besoin d’un traitement d’urgence dans un établissement médical, a indiqué l’agence.

TextBehind, un service de gestion du courrier, a été embauché pour photocopier le courrier de 20 000 détenus dans 36 établissements du DOC. La société fournit déjà des services de photocopie du courrier aux prisons de Caroline du Nord et aux établissements de 30 comtés de plusieurs États.

Un paquet de K2 qui contient des herbes et des épices pulvérisées avec un composé synthétique chimiquement similaire au THC, l’ingrédient psychoactif de la marijuana. (Photo AP/Kelley McCall)

« La quantité de copies est trop élevée pour demander au personnel du DOC, nous avons donc décidé de travailler avec un fournisseur », a déclaré Sarah Cooper, administratrice de la division des institutions pour adultes du DOC. « En outre, l’embauche d’un groupe spécialisé dans ce type de travail devrait minimiser les problèmes de photocopies. »

Le courrier personnel sera envoyé à TextBehind, qui photocopiera le contenu et le renverra aux prisons pour livraison dans les 24 heures sans frais pour les détenus, a déclaré le DOC.

Au cours d’un programme pilote, les détenus de l’établissement correctionnel de Fox Lake ont vu la livraison de leur courrier retardée de plusieurs mois, des pages manquantes, des marges de lettres coupées et du matériel éducatif refusé, a rapporté le Wisconsin State Journal.

La prison de Fox Lake est passée à la photocopie du courrier de la prison en avril après neuf « overdoses potentielles » et deux incidents de comportement violent liés à la consommation de drogue. Au cours des mois qui ont suivi, la prison a vu les chiffres dans les deux catégories chuter avant d’atteindre zéro en août, ont déclaré des responsables.

Établissement correctionnel de Fox Lake (Département des services correctionnels du Wisconsin)

Pour une livraison plus rapide, les détenus peuvent recevoir des lettres, des cartes de vœux et des dessins par voie électronique. La politique entre en vigueur le 6 décembre.