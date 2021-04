Les Detroit Pistons battent les Atlanta Hawks 100-86

27/04/2021 à 03:53 CEST

Pistons de Detroit a remporté la victoire à domicile contre Atlanta Hawks 100-86 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Detroit Pistons ont été vaincus à l’extérieur contre Indiana Pacers par 115-109. De leur côté, les Atlanta Hawks ont battu à domicile Bucks de Milwaukee par 111-104. Pour l’instant Pistons de Detroit serait exclu des play-offs avec 19 matchs gagnés sur 62 joués, tandis que Atlanta Hawks parvient à rester en play-off avec 34 matchs gagnés sur 62 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au premier quart, il y avait des alternances dans l’électronique, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 10-2 au cours du quart jusqu’à terminer avec un 27-23. Plus tard, au deuxième trimestre Pistons de Detroit il s’est distancé sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé une autre course de 10-0 au cours du quart et avait une différence maximale de 14 points (50-36) pendant le quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 28-21. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 55-44 dans la lumière.

Au cours du troisième quart-temps, les visiteurs ont réduit les distances sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 19-23 et un total de 74-67. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe locale se sont à nouveau distancés, en fait, ils ont obtenu un 10-2 partiel et sont venus l’emporter par 20 points (98-78), et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 26-19. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 100-86 en faveur de Pistons de Detroit.

Au cours de la réunion, les actions de Bourse Jerami Oui Frank Jackson, qui a obtenu 18 points, une passe et quatre rebonds et 18 points, une passe et trois rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Clint Capela Oui Bogdan Bogdanovic pour ses interventions dans le jeu, avec 12 points, deux passes et 15 rebonds et 17 points, cinq passes et sept rebonds respectivement.

Au prochain tour de la NBA, Pistons de Detroit jouera contre Mavericks de Dallas dans le Little Caesars Arena. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Atlanta Hawks sera mesuré avec Philadelphie 76ers dans le Centre Wells Fargo. Consultez le calendrier complet de la NBA.