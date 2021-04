Les Detroit Pistons battent les Cavaliers de Cleveland (109-105)

20/04/2021 à 04:22 CEST

Pistons de Detroit a remporté la victoire à domicile contre Les Cavaliers de Cleveland par 109-105 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs des Detroit Pistons ont été vaincus sur la route de Wizards de Washington par 121-100. De leur côté, les Cavaliers de Cleveland ont également perdu à domicile avec Chicago Bulls 106-96, donc après le match, ils ont complété une séquence de quatre défaites consécutives. Pour l’instant Pistons de Detroit serait exclu des Play-offs avec 18 victoires en 58 matchs joués, tandis que Les Cavaliers de Cleveland il serait exclu des play-offs avec 20 victoires en 57 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre Pistons de Detroit C’était le principal dominateur, en fait, l’équipe a obtenu une course de 14-0 dans ce quart et a continué à gagner par 23 points (32-9) jusqu’à terminer avec un résultat de 37-22. Après cela, au deuxième trimestre Les Cavaliers de Cleveland il a réussi à se rapprocher de la lumière, ce qui s’est terminé par un score partiel de 25-31. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 62-53 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont de nouveau réduit les distances dans le jeu électronique et ont terminé avec un résultat partiel de 22-23 et un total de 84-76. Enfin, le dernier quart a mis en vedette les deux prétendants, avec divers mouvements sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un score partiel de 25-29. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le match électronique avec un résultat de 109-105 pour les joueurs de l’équipe locale.

La victoire de Pistons de Detroit a été construit sur 18 points et 16 rebonds de Isaiah Stewart et les 20 points, deux passes et quatre rebonds de Frank Jackson. Les 28 points, quatre passes et sept rebonds de Collin Sexton et les 23 points, six passes et un rebond de Guirlande Darius ils n’étaient pas assez pour Les Cavaliers de Cleveland pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Pistons de Detroit sera contre Mavericks de Dallas dans le Centre American Airlines, tandis que le prochain adversaire de Les Cavaliers de Cleveland sera Chicago Bulls, avec lequel vous verrez les visages dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.