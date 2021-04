Les Detroit Pistons remportent la victoire contre les Washington Wizards 120-91

04/02/2021 à 03:52 CEST

Pistons de Detroit a été imposé comme un local Wizards de Washington par 120-91 dans une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Portland Trail Blazers par 101-124. De leur côté, les visiteurs ont également subi une défaite à domicile avec Charlotte frelons par 104-114 et après le match, ils accumulent un total de trois défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Pour le moment Pistons de Detroit serait exclu des play-offs avec 14 victoires en 48 matchs joués, tandis que Wizards de Washington il serait exclu des Play-offs avec 17 victoires en 47 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a été mené par les joueurs des Detroit Pistons, ils sont arrivés à mener par 12 points (30-18) et ont conclu avec un résultat de 32-22. Plus tard, au deuxième quart-temps, l’équipe locale a réussi à se distancer dans l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un partiel 10-2 et a pris la différence maximale de points (19 points) à la fin du quart, qui s’est terminée par un résultat partiel de 31-22. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 63 à 44 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre Pistons de Detroit il a réussi à maintenir sa différence sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il termine avec un résultat partiel de 24-24 et 87-68 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre Pistons de Detroit il a réussi à se distancer à nouveau dans la lumière, en fait, il a réalisé un partiel dans ce quart de 10-1 et a élargi l’écart à un maximum de 31 points (118-87) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 33- 23. Enfin, le match s’est conclu sur un résultat de 120-91 pour les locaux.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Josh Jackson et Mason Plumlee pour leur participation au jeu, après avoir obtenu 31 points, quatre passes et deux rebonds et 13 points, sept passes et 11 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Russell Westbrook et Robin Lopez pour ses actions pendant le match, avec 16 points, 12 passes et 11 rebonds et 16 points, trois passes et deux rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Pistons de Detroit sera contre New York Knicks dans le Little Caesars Arena. De son côté, le prochain rival de Wizards de Washington être Mavericks de Dallas, avec qui il fera face dans le Capital One Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.