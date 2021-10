Les deux années de Lance avec Williams ont été une torture

Lawrence Stroll a décrit le temps de son fils avec Williams comme « deux ans de torture », et insiste sur le fait que Lance mérite sa place sur la grille de F1.

Lance Stroll est entré en Formule 1 en 2017 avec l’équipe Williams, et bien qu’il ait décroché un premier podium au Grand Prix d’Azerbaïdjan de cette année-là, il a passé la majeure partie de la saison à répondre à des questions sur le fait d’être un pilote rémunéré après avoir obtenu son entraînement après l’investissement de son père. dans l’équipe.

Il a également été critiqué par son compatriote canadien et champion du monde 1997, Jacques Villeneuve, qui l’a qualifié de «pire» recrue à avoir jamais couru en Formule 1.

Après deux ans avec Williams, l’équipe décevante P10 lors de sa deuxième saison, Stroll est parti pour Racing Point, son père ayant racheté l’équipe à Vijay Mallya, la rebaptisant Aston Martin pour le championnat de cette année.

« Nous avons commencé avec Williams, vous savez, deux ans de torture », a déclaré Stroll au podcast Beyond the Grid.

« Surtout quand tu as l’habitude de gagner, et quand tu t’entraînes deux à trois heures par jour, et que tu regardes ce que tu manges et que tu sais que le mieux que tu vas faire, c’est d’être 18e lors d’un bon week-end. C’est difficile, donc lui procurer une voiture l’année dernière était très, très important.

« Très important pour tout pour tout le travail qu’il a fourni. »



Le décompte de Lance en Formule 1 se situe actuellement à une pole position et trois podiums.

Mais suivre son père sur la grille de Formule 1 n’a pas fait grand-chose pour la réputation de Stroll, le jeune homme de 22 ans fermement ancré dans un rôle de pilote payant.

Son père, cependant, pense que son fils mérite sa place en Formule 1.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point il croyait que Lance était bon, Stroll a ajouté : ses débuts, gagné en Formule 4, gagné en Formule 3, je pense que c’était la plupart des victoires, la plupart des poles, et contre beaucoup de gars qui sont en fait ici aujourd’hui.

« Donc, je pense qu’étant donné l’histoire de la démonstration qu’il était capable de faire, et l’année dernière d’avoir une bonne voiture… nous avons également eu beaucoup de malchance l’année dernière. Lance était sur une lancée et était quatrième au championnat, mais ensuite nous avons eu un pneu cassé, cela aurait été un autre podium, nous avons eu quelques personnes qui l’ont poussé hors de la piste.

« Nous avons donc eu notre part de malchance l’année dernière et c’était la première année que nous avions une voiture avec laquelle il pouvait tout faire.

« Et nous savons tous que vous êtes aussi bon que la voiture. Vous pouvez mettre n’importe quel champion du monde dans une voiture qui est 18e sur la grille et il sera 18e ou 17e, il ne sera certainement pas le premier.

Quant à savoir si le fait d’être le fils du patron a rendu la vie plus difficile pour Lance, Stroll a répondu: « J’imagine que oui, probablement. »