« Les deux années de pandémie ont ouvert la voie à de plus grandes opportunités et à des perspectives d’apprentissage uniques »

L’éducation a toujours été un processus gratifiant tout au long de la vie d’un individu. Les apprentissages fournissent non seulement une direction, mais ajoutent également à l’objectif. La méthode d’éducation au cours de la période n’a évolué que pour répondre à ces exigences d’un individu. «Conformément à l’idéologie mentionnée ci-dessus, l’apprentissage clé au cours de toute l’année 2021 a été la numérisation de l’éducation qui continuera à jouer un rôle essentiel dans le mécanisme d’enseignement et d’apprentissage. Les deux années de la pandémie ont ouvert la voie à de plus grandes opportunités et à des perspectives d’apprentissage uniques », a déclaré Divya Jain, directrice et fondatrice, The Class of One dans une interaction exclusive avec Financial Express Online. Extraits :

Comment s’est déroulée 2021 pour le secteur de l’éducation ?



L’apprentissage clé au cours de toute l’année 2021 a été la numérisation de l’éducation qui continuera à jouer un rôle essentiel dans le processus d’enseignement-apprentissage. L’enseignement en ligne a ajouté de la flexibilité dans le choix des horaires les mieux adaptés aux étudiants et a favorisé l’apprentissage à son rythme. La disponibilité de ressources d’apprentissage et l’apprentissage de nouveaux outils technologiques étaient un avantage supplémentaire.

Apprendre à travailler avec d’autres dans un environnement virtuel peut rendre un leader plus efficace. On peut développer des compétences essentielles en leadership en utilisant des connaissances spécialisées, en créant des processus efficaces et en prenant des décisions sur les meilleures pratiques de communication, telles que ce qui devrait être discuté en personne ou par voie électronique.

Les parents offrent leur coopération et accompagnent leurs enfants à tout âge de leur processus d’apprentissage. En tant qu’élève, vous avez besoin de plus d’attention et de soutien de leur part. Vous devriez voir les parents comme vos éducateurs secondaires. L’éducation en ligne étant plus transparente et les parents étant plus conscients des méthodologies utilisées et des efforts de l’école pour offrir le meilleur à leurs enfants, ils apprécient et deviennent co-partenaires pour identifier les lacunes d’apprentissage et les corriger.

Quel rôle le développement technologique a-t-il joué dans le développement du secteur de l’éducation ?



Grâce à la technologie de pointe, tout le monde connaît le monde numérique et ses applications. L’apprentissage en ligne peut être plus efficace chaque fois que vous souhaitez étudier ou vous référer à n’importe quel matériel d’étude. L’apprentissage de nouveaux outils technologiques a rendu l’apprentissage intéressant et la rétention des concepts efficace.

Les progrès technologiques ont été d’un grand soutien pour les enseignants pour planifier et exécuter leurs leçons efficacement et créer un environnement de classe souhaitable. Avec des outils de reporting et d’analyse, les enseignants peuvent automatiser le système de notation, les tests numériques et suivre la progression des performances de l’élève. Avec l’aide de telles plateformes d’apprentissage, il n’y a pas de barrières géographiques. Les technologies de RA peuvent créer des environnements interactifs et virtuels pour les étudiants et les aider à mieux s’impliquer dans le sujet.

Quels types de changements ont été apportés pour redéfinir les buts et objectifs du secteur de l’éducation ?



L’école est encouragée à introduire un apprentissage conceptuel, ce qui empêche les élèves d’agresser ce qu’on leur enseigne. Bien que cela aide les élèves à mieux comprendre les concepts, ils seront également en mesure de mieux les retenir et de les appliquer.

La pression des notes rend souvent les élèves sous-performants. Au lieu de se concentrer sur l’évaluation sur un examen de trois heures, l’accent est désormais mis sur la participation en classe d’un étudiant, les projets, les compétences en communication et en leadership et les activités parascolaires.

Pendant l’enseignement, les enseignants sont encouragés à créer une atmosphère agréable et familiale où les étudiants peuvent ressentir de l’empathie et de l’amour en classe, ce qui se reflète dans leurs comportements. L’accent est mis davantage sur l’enseignement différencié, car chaque enfant a son propre rythme et sa propre capacité d’apprentissage.

Quelles sont les grandes transformations qui se sont produites en 2021 ?

Les technologies numériques permettent aux apprenants d’accéder aux ressources d’apprentissage plus facilement et à moindre coût que l’enseignement traditionnel. Des étudiants de tout le pays, de tous âges et de différents statuts socio-économiques, ont accès à des cours et à des ressources via Internet. Des technologies telles que la synthèse vocale suppriment les obstacles pour les étudiants handicapés.

Premièrement, du point de vue des apprenants, cela leur donne une salle de classe joyeuse et interactive, où ils se sentent accueillis et en même temps en sécurité, émotionnellement sécurisés et à l’aise dans les limites de leur maison. Il a considérablement amélioré le processus d’enseignement-apprentissage avec une évolution technologique drastique et la découverte de différentes manières et moyens d’enseigner et d’apprendre des concepts. Les enseignants sont également devenus des apprenants adaptatifs en s’adaptant aux technologies et aux processus d’enseignement les plus récents avec efficacité.

Quelles seront les perspectives pour 2022 ?



L’avenir de l’éducation semble plus radieux. Les deux années de pandémie ont ouvert la voie à de plus grandes opportunités et à des perspectives d’apprentissage uniques. De nombreux changements structurels et fonctionnels ont été décrits dans le NEP 2020, et d’autres sont en cours.

Nous attendons avec impatience plusieurs programmes où nous veillons à fournir une éducation aux étudiants qui ne peuvent se permettre qu’une éducation à faible coût dans laquelle des étudiants de différents milieux géographiques et socio-économiques pourraient s’inscrire.

Nous mènerons également plusieurs programmes de transition pour aider les apprenants à surmonter les lacunes d’apprentissage dues à la pandémie et au manque d’installations éducatives. Nous prévoyons également d’améliorer l’expérience en classe avec des programmes de renforcement des compétences.

